‘Şahinler’ suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli üç ilde düzenlenen ‘Kafes-27’ operasyonu kapsamında ‘Şahinler’ olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

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Operasyonda aralarında örgüt lideri İlkay Yılmaz’ın da yer aldığı 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıklayan Yerlikaya, halkın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı.

Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim etmeye kararlı olduğunu belirten Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

“Antalya Kaş’taki işletme sahiplerine kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarıyla baskı kurarak işletmeleri ele geçirdikleri, eğlence mekanlarındaki müşterileri tehdit ettikleri, mekanlarda kalabalık şekilde durup gövde gösterisi yaparak mekanlar üzerinde hakimiyet kurdukları, bölge işletmelerinden bedelsiz faydalandıkları, para isteyen iş yeri çalışanlarını darbettikleri ve kalabalık gruplar halinde gezerek halk üzerinde baskı kurdukları tespit edildi. Operasyonda yapılan aramalarda ilk belirlemelere göre, üç ruhsatsız tabancaya ve çok miktarda fişeğe el konuldu.”