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Yaramazlara biraz batar!

Japonya’daki depremlerde 48 kişi öldü

Japonya’nın batısında meydana gelen depremlerde 48 kişi öldü.

Fotoğraf: Twitter

Japonya Meteoroloji Ajansı’na (JMA) göre İşikawa’nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7,6 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi.


200’ye yakın bina hasar gördü

Depremler sonrası karayollarında çökme gözlendi. Wajima kentinde çıkan yangında 200’e yakın yapı hasar gördü.

Devlet televizyonu NHK’ya ait görüntüde, Wajima’da yedi katlı bir binanın yan yattığı görüldü.

Depremler nedeniyle 30 kişi öldü.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne bağlı 1000 personel bölgeye sevk edildi.

Farklı noktalarda enkaz altında 14 kişinin kurtarılmayı beklediği saptandı.

Yardım malzemeleri gemilerle taşınacak

Başbakan Kişida Fumio, Noto Yarımadası’nın kuzey bölgelerine zorlukla ulaşıldığını söyledi.

Bölgeye yardım malzemelerinin ulaştırılmasında gemiler kullanılacak.

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