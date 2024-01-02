Erdoğan Suudilerle 'ticari ortaklığı' hatırlattı: Hedef alınması tesadüf değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Süper Kupa finali kriziyle ilgili yaptığı açıklamada Suudi Arabistan’la ‘ticari ortaklığı’ hatırlatarak “Kardeş ülkelerin hedef alınması asla tesadüf değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan, 2023 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programında konuştu.

Erdoğan, Suudi Arabistan’da oynanması planlanan ancak Suudi yönetiminin Atatürk posteri ve tişörtüne izin vermediği için oynanamayan Süper Kupa finaliyle ilgili “Burada Türkiye’ye ve Türkiye’nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon çok açık bir sabotaj girişimi vardır” dedi.

Erdoğan’ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

*Türkiye dostlarının sayısını artırmaya devam edecek. Çeşitli provokasyonlarla ve art niyetli söylemlerle ülkemizi bölgesinden, bölgedeki ortaklarından çok güçlü tarihi, dini, beşeri, ekonomik ve ticari bağlarının olduğu kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız.

İslam düşmanlığına varan bir furyayla karşı karşıyayız

*Yaz aylarında ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden biri olan turizmi baltalamaya yönelik dış bağlantılı bir kampanya yürütülmüştü. Şimdi benzer bir dalganın muhalefet partilerinin de desteğiyle bu sefer spor üzerinden oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Asla tasvip etmeyeceğimiz nefret söylemleri ile insanlar, toplumlar, inançlar ülkeler hedef alınıyor. Sırf kökeninden dolayı insanlar horlanıyor, aşağılanıyor, hakarete maruz bırakılıyor. İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız.

*Muhalefet aktörleri de gündeme gelmek uğruna maalesef bu mülevves, bu pespaye, bu son derece tehlikeli nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır. Bu nefret dalgasının Türkiye’ye yatırım yapan deprem felaketi dahil zor zamanlarımızda yanımızda olan ülkemizin en önemli ticari ortakları arasında yer alan kardeş ülkeleri hedef alması asla tesadüfi değildir. Burada Türkiye’ye ve Türkiye’nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon çok açık bir sabotaj girişimi vardır.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan’da geçen hafta, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa finalinin başlamasına saatler kala kriz ortaya çıkmıştı. Suudi yönetimi; Atatürk posterine, Fenerbahçe’nin ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ pankartı ile Atatürk tişörtüne, Galatasaray’ın da ‘Ne mutlu Türküm diyene!’ pankartına itiraz edince iki takımın da yöneticileri maçı oynamama kararı almış ve ülkeye dönmüştü.

Siyasetin ve toplumun farklı kesimlerinden kulüplere destek ve Suudi Arabistan’a protesto açıklamaları gelirken Erdoğan sessizliğini olayların üstünden 24 saat geçtikten “Biz Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesini istiyoruz. Hangi sebeple olursa olsun sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza hiçbir faydası yoktur. Muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni hareketleri olarak görüyoruz” sözleriyle bozmuştu.