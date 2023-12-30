Erdoğan sessizliğini bozdu: Sporun günlük siyasetin mezesi haline getirilmesi yanlış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Süper Kupa finalindeki ‘Atatürk’ krizi hakkında suskunluğunu bozdu: “Hangi sebeple olursa olsun sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır.”

Fotoğraf: AA

Suudi Arabistan’da dün, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa finalinin başlamasına saatler kala kriz ortaya çıkmıştı. Suudi yönetimi; Atatürk posterine, Fenerbahçe’nin ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ pankartı ile Atatürk tişörtüne, Galatasaray’ın da ‘Ne mutlu Türküm diyene!’ pankartına itiraz edince iki takımın da yöneticileri maçı oynamama kararı almış ve ülkeye dönmüştü.

Siyasetin ve toplumun farklı kesimlerinden kulüplere destek ve Suudi Arabistan’a protesto açıklamaları gelirken Erdoğan sessizliğini korumuştu.

Erdoğan, olayların üstünden 24 saat geçtikten sonra bu akşam İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programında konuyla ilgili suskunluğunu bozdu.

Futbolseverlere ve spor camiasına geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları da ‘istismar siyasetinin yeni hareketleri’ olarak gördüğünü söyledi.

“Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir” diyen Erdoğan, bu konuda hangi adım atılması gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

İstismar siyasetinin yeni hareketleri

*Biz Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesini istiyoruz. Hangi sebeple olursa olsun sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza hiçbir faydası yoktur. Muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni hareketleri olarak görüyoruz.

*Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir. Daha düne kadar ‘Siz Atatürk’ün askeri değil itlerisiniz’ diyenlerin el ele kol kola yürüyenlerin bizim nezdimizde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye’nin ve Türk milletinin onurunu, haysiyetini, şerefini nasıl savunduğumuzu CHP bilmese de tüm dünya çok iyi biliyor. Ülkemizin itibarını nasıl koruduğumuzu muhalefet bilmese tüm insanlık biliyor.

Şov ve provokasyona müsaade etmeyiz

*Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa hangi adım atılması gerekiyorsa yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz.

Fair play ruhuna sahip çıkmalarını bekliyorum

*Dünkü hadiselerden dolayı futbolseverlere, spor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Fair play ruhuna samimiyetle sahip çıkmalarını bekliyorum.