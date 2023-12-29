TFF’ye eleştiri yağıyor: Bir avuç dolar için değer miydi?

Suudi Arabistan yönetimi, Süper Kupa finalinde ‘Atatürk’ krizi çıkarınca Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ilk günden beri karşı çıkılan kararı Twitter’da topa tutuldu.
TFF, Suudi Arabistan’da oynanmasına karar verdiği Süper Kupa finali uzun zamandır tartışılıyordu. Her iki kulübün de maçın Türkiye’de oynanmasını istemesine rağmen TFF geri adım atmamıştı.
Maçın başlamasına saatler kala kriz ortaya çıktı. Suudi yönetimi Atatürk posteri, ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ pankartı ve Atatürk tişörtüne itiraz etti.
Bunun üzerine Fenarbahçe maça çıkmama kararı aldı.
TFF ise maçın İstiklal Marşı’yla başlayacağını duyurmakla yetindi.
Nihai karar beklenirken Twitter’da TFF topa tutuldu, kulüplere de maça çıkmama çağrısı yapıldı.