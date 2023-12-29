TFF’ye eleştiri yağıyor: Bir avuç dolar için değer miydi?

DEĞER MİYDİ?



Bir avuç US Dollar için değer miydi?

Çok geç değil mi, bu tartışma ve bu pazarlık için.



ATATÜRK Konusu ve İstiklal Marşı'nın tartışma ve pazarlık konusu bile yapılmaması lazım.



Ne pazarlığı yapıyorsunuz?

Çıkın gelin!.. pic.twitter.com/whtZ992dEN