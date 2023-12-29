Yaramazlara biraz batar!

‘Süper Kupa’da Atatürk krizi: Takımların maça çıkmaması gündemde

Bu akşam Fenerbahçe’yle Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanacak Süper Kupa finalinde Atatürk pankartına izin verilmemesi nedeniyle takımların maça çıkmaması gündemde.

Fotoğraf: AA

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Suudi Arabistan’da oynanmasına karar verdiği Süper Kupa finali uzun zamandır tartışılıyordu. Fenerbahçe ve Galatasaray dün maçın oynanacağı kente gitmişti. Maça saatler kala Fenerbahçe Başkanı Ali Koç “Atamızın ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ sözünün yazılı olduğu pankartla maça çıkacaktık ancak anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmedi. Tam belli değil, duruma bakacağız.” açıklamasını yaptı.


Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığında göre Riyadli yetkililer Atatürk posterine ve ‘Yurtta sulh, cihanda sulh‘ pankartına izin vermedi.

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray taraftarları sosyal medyada duruma tepki göstererek takımlarının maça çıkmaması yönünde paylaşım yapıyor.

Federasyondan ilk açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop konuyla ilgili Radyo Gol’den Emre Tilev’e konuştu.

Altıntop şunları dedi: “Taahhütname var, Suudiler bu taahhütnameye uymak zorundalar. Şu anda toplantılar da devam ediyor.”

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