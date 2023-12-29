Beşiktaş ‘kapısını açtı’: Süper Kupa finali Atamızın semtinde oynansın

Beşiktaş, Riyad’da iptal edilen Süper Kupa finalinin kendi stadında oynanması için çağrı yaptı.

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TFF’nin Riyad’da oynanmasına karar verdiği Süper Kupa finali uzun zamandır tartışılıyordu. Her iki kulübün de maçın Türkiye’de oynanmasını istemesine rağmen TFF geri adım atmamıştı.

Maçın başlamasına saatler kala kriz ortaya çıktı. Suudi yönetimi Atatürk posteri, Fenerbahçe’nin ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ pankartı ve Atatürk tişörtüne, Galatasaray’ın da ‘Ne mutlu Türküm diyene!’ pankartına itiraz etti.

Her iki kulüp, bu engel kaldırılmadığı sürece maça çıkmayacağını bildirdi. Suudiler geri adım atmayınca kulüpler de taviz vermeyerek maça çıkmadı.

Uçaklarının hazırlandığı, iki takım ve TFF yetkililerinin Türkiye’ye dönmeye hazırlandığı kaydedildi.

Beşiktaş bunun üzerine sosyal medya hesabından şu çağrıyı yaptı:

“Kapımız Açık! Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz.”