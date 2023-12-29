Krize süper final: Helal olsun size

Riyad’da oynanacak Süper Kupa finali Suudilerin Atatürklü pankart ve tişörtlere itirazı nedeniyle iptal edildi. Organizasyon sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) topa tutulurken Galatasaray ve Fenerbahçe’ye tebrik yağdı: Helal olsun size.
TFF’nin Riyad’da oynanmasına karar verdiği Süper Kupa finali uzun zamandır tartışılıyordu. Her iki kulübün de maçın Türkiye’de oynanmasını istemesine rağmen TFF geri adım atmamıştı.
Maçın başlamasına saatler kala kriz ortaya çıktı. Suudi yönetimi Atatürk posteri, Fenerbahçe’nin ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ pankartı ve Atatürk tişörtüne, Galatasaray’ın da ‘Ne mutlu Türküm diyene!’ pankartına itiraz etti.
Her iki kulüp, bu engel kaldırılmadığı sürece maça çıkmayacağını bildirdi.
Nihayet Galatasaraylı oyuncalara maçın oynanmayacağı iletildi.
Bunun üzerine Twitter’da alkış tufanı koptu.