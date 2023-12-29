Krize süper final: Helal olsun size

Riyad’da oynanacak Süper Kupa finali Suudilerin Atatürklü pankart ve tişörtlere itirazı nedeniyle iptal edildi. Organizasyon sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) topa tutulurken Galatasaray ve Fenerbahçe’ye tebrik yağdı: Helal olsun size.

TFF’nin Riyad’da oynanmasına karar verdiği Süper Kupa finali uzun zamandır tartışılıyordu. Her iki kulübün de maçın Türkiye’de oynanmasını istemesine rağmen TFF geri adım atmamıştı.

Maçın başlamasına saatler kala kriz ortaya çıktı. Suudi yönetimi Atatürk posteri, Fenerbahçe’nin ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ pankartı ve Atatürk tişörtüne, Galatasaray’ın da ‘Ne mutlu Türküm diyene!’ pankartına itiraz etti.

Her iki kulüp, bu engel kaldırılmadığı sürece maça çıkmayacağını bildirdi.

Nihayet Galatasaraylı oyuncalara maçın oynanmayacağı iletildi.

Bunun üzerine Twitter’da alkış tufanı koptu.

Mustafa Kemal'in askerleriyiz!

Suudi Arabistan duysun. Arap sevdalıları da…

pic.twitter.com/wJCN9QDUtC — zeynep gürcanlı (@zeynepgurcanli) December 29, 2023

Yazıklar olsun Mehmet Büyükekşi yazıklar olsun federasyon yönetim kurulu Dünyaya bizi rezil ettiniz sakın Türkiye’ye dönmeyin yatacak yeriniz yok Suudi Arabistan Vatandaşı olun yönetim kurulu ile birlikte Suudi futbolunu yönetin 100. Yılı Türkiye Cumhuriyeti’nin🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/8w19r0ghQI — Adnan Aybaba (@AdnanAybaba_tv) December 29, 2023

#ArtıkYeterTFF

Artık Yeter Mehmet Büyükekşi!

Lafı evelemeden gevelemeden yapmanız gereken tek şey: İstifa etmektir!

Suudi Arabistan'da kalmak isterseniz, taraftar sonuna kadar arkanızda olacaktır! #tffistifa pic.twitter.com/pgq3h5scTa — Nevzat Çelik (@NevzatNevzatC) December 29, 2023

Bir Beşiktaşlı olarak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu onurlu duruşu için saygılarımı sunarım Adamsınız ❤️#Atatürk; her vatanseverin kırmızı çizgisidir. Bunu Erdoğan'da öğrenecek



Suudi Arabistan, Maklubeciyi vatandaşı yapsın #ArtıkYeterTFF #superkupa #GsvsFB pic.twitter.com/gqji3loaH7 — AvAliDvrmAn (@AvAliDvrmAn) December 29, 2023

Bir Beşiktaşlı olarak,bu soysuz araplara had bildiren Fb ve Gs ye sonsuz teşekkürler.

#ArtıkYeterTFF#iptal pic.twitter.com/j65yBVBEif — Savas (@savas_cy) December 29, 2023

Galatasaray’lı olmaktan gurur duyuyorum. Fenerbahçe’yi çok seviyorum. Size HELAL olsun HELAL… — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) December 29, 2023

Baştan gitmeyecektiniz Suudi Arabistan'a. Nokta. #SüperKupa2023 — Yaman Akdeniz (@cyberrights) December 29, 2023

Hem Fenerbahçe, hem de Galatasaray takımını ve yöneticilerini kutlarım. Milli duruş gösterdiler ve onurlu bir davranış sergilediler. Helal olsun. Bu fotoğrafı da rahatsız olanlar için bir kez daha paylaşıyorum. pic.twitter.com/9WFjNwKmVu — Prof Dr Güner Sönmez (@DrGunerSonmez) December 29, 2023

İki takıma da helal olsun Atatürk’ün kırmızı çizgimiz olduğunu gösterdiler. Atatürk'le savaşıp da kazanan kimse yok, yerli olsun yabancı olsun. Bunu herkesin öğrenmesi lazım. pic.twitter.com/i6X86JsUOs — Önder Şeren (@onderseren) December 29, 2023