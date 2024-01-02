Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre, 2023’te en az 315 kadın öldürüldü, 248 kadın da şüpheli şekilde ölü bulundu.

Fotoğraf: Emre Orman / csgorselarsiv.org

15 yıldır kadın cinayetlerine ilişkin verileri açıklayan platform, kadın cinayetlerinin azaldığı tek yılın İstanbul Sözleşmesi’nin imzalandığı 2011 yılı olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan İstanbul Sözleşmesi hakkında tartışmalar başladığından bu yana ise kadın cinayetleri ve şüpheli ölümlerde artış yaşandı.

Kadınlar en çok evlerinde öldürüldü

2023 yılında öldürülen kadınlardan yüzde 65’i, yani 205 kadın kendilerini en çok güvende hissetmesi gereken yerde, evlerinde öldürüldü.

Kadınlar en çok ateşli silahla vurularak öldürüldü

Bu yıl öldürülen kadınların yüzde 31’i bir kesici aletle bıçaklanarak öldürülürken yüzde 55’i bir ateşli silahla vurularak öldürüldü.

Kadınlar, hayatlarına dair karar aldığı için öldürülüyor

2023 yılında öldürülen kadınların yüzde 58’inin hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. Bahanesi bilinen kadın cinayetleri arasında ise kadınların yaklaşık yüzde 70’i hayatlarına dair karar aldıkları için erkekler tarafından öldürüldü. Kadınlar en çok ayrılık, boşanma vb. gibi kendi özgür iradeleriyle hayatlarına dair aldıkları kararlar nedeniyle ölüme sürüklendi.

Kadınlar en çok evli olduğu erkek tarafından öldürüldü

Bu yıl öldürülen kadınların yüzde 41’i evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. Bunun yanı sıra evli olduğu erkek tarafından öldürülen 30 kadının fail ile boşanma aşamasında olduğu belirlendi.

Failler arasında en yüksek orana sahip olan diğer erkekler ise kadınların birlikte oldukları ya da eskiden evli oldukları erkekler.

Her yaştan kadın erkekler tarafından öldürüldü

Bebekten çocuğa, erişkinden yaşlıya kadar tüm kadınlar erkeklerin hedefi oldu. 2023’te öldürülen kadınların yüzde 35’i 19-35 yaş arası genç kadınlardı.

Koruma kararına rağmen öldürüldüler

2023 yılında en az 28 kadın koruma kararlarına rağmen öldürüldü. Devlet tarafından verilen koruma kararlarının uygulanmaması kadınların canına mal oldu. Öldürülen 291 kadının tedbir kararı durumu ise tespit edilemedi.

Öte yandan 2023 yılında kadın cinayetlerinin 62’sinde kadınlar yakınlarıyla birlikte hedef alındı. Bunların 41’inde kadınlarla birlikte yakınları da öldürülürken; 21 olayda da kadınların yakınları yaralandı.