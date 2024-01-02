Hablemitoğlu suikastının firari sanığı yakalandı

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 2002’de suikastle öldürülmesine ilişkin davada aranan eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır yakalandı.

Nuri Gökhan Bozkır. (Arşiv)

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ‘terör örgütlerine silah sağlama‘ ve ‘tasarlayarak adam öldürme‘ suçlarından aranan Bozkır’ın yakalandığını duyurdu.

EGM, Bozkır’ın bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa operasyonla yakalandığını kaydetti.

Ne olmuştu?

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Hablemitoğlu öldürüldüğünde ‘FETÖ’nün devletteki kadrolaşma çalışmalarını ele alan ‘Köstebek’ adlı kitabını yayınlamaya hazırlanıyordu.

Suikast davasının şüphelilerinden Bozkır Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015’te yakalanan ve bomba yapımında kullanılan mühimmat yüklü ‘soğan TIR’ları’ soruşturması kapsamında hapis cezası alacağını anlaması üzerine Ukrayna’ya kaçmıştı. 10 Temmuz 2019 tarihinde tutuklanmış, itiraz üzerine ev hapsine alınmış; Türkiye’ye iade edilmişti.

Bu davadan tutuklu sanıklar Levent Göktaş, Enver Altaylı, Nuri Gökhan Bozkır, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Fikret Emek, ‘yurt dışına çıkış yasağı’ adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmamıştı.