Hablemitoğlu davasında tutuklu sanık kalmadı

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 2002’de suikastle öldürülmesine ilişkin görülen davada, aralarında eski Özel Kuvvetler komutanı albay Levent Göktaş’ın olduğu altı sanık tahliye edildi.

Levent Göktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine hakkında ‘kırmızı bülten‘ çıkarılarak yakalanmıştı. (AA)

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, Göktaş’ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu Nuri Gökhan Bozkır, Aydın Köstem ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve tutuksuz sanık Mehmet Narin katıldı.

Sanıklar Fikret Emek, Enver Mumcuoğlu ve Levent Göktaş tutuklu bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla bağlandıkları duruşmada, Hablemitoğlu’nun ailesi de hazır bulundu.

Savcı Zafer Ergün, 14 Aralık 2002’de Hablemitoğlu’nun Eskişehir Atatürkçü Düşünce Derneği’nde katıldığı konferansın kamera kayıtlarının dava dosyasına kazandırılmasını talep ederek, Hablemitoğlu’nu izleyen ya da keşif yapan şüpheli kişi ya da kişilerin olup olmadığına ilişkin görüntülerin incelenmesini istedi.

Emekli albay Hasan Atilla Uğur, gazeteci Yasemin Güneri’nin de aralarında bulunduğu bazı isimlerin tanık olarak dinlenmesi gerektiğini belirten Ergün, bu aşamada adli kontrol şartının yetersiz olacağı gerekçesiyle tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı talebinde bulundu.

Dosyada tutuklu sanık kalmadı

Müzakerenin ardından mahkeme başkanı heyetin ara kararını açıkladı.

Buna göre, tutuklu sanıklar Göktaş, Enver Altaylı, Bozkır, Mumcuoğlu, Köstem ve Emek, ‘yurt dışına çıkış yasağı’ adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı.

Tutuksuz yargılanma kararı verilen sanık Altaylı, daha önce ‘FETÖ üyeliği ve casusluk’ suçlamasından hapis cezası aldığından cezaevinden tahliye edilmedi.

Göktaş apar topar Türkiye’ye getirilmişti

Göktaş, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılması üzerine firar etmişti. Daha sonra Bulgaristan’da yakalanarak tutuklanmıştı. Bulgaristan Haskova Mahkemesi, Türkiye’nin Levent Göktaş için iade talebini reddetmiş, ancak bu karara itiraz kabul edilmiş ve iadesine karar verilmişti. Göktaş, 17 Aralık’ta İstanbul’a getirilerek tutuklanmıştı.

Ne olmuştu?

Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen faili meçhul kalan Hablemitoğlu dosyası, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden kısa bir süre önce yeniden raftan indirildi.

Soruşturmayı genişleten savcılık, o dönem Ukrayna’da bulunan şüpheli eski asker Nuri Gökhan Bozkır hakkında kırmızı bülten çıkardı. MİT tarafından 27 Ocak 2022’de Türkiye’ye getirilen Bozkır, 8 Şubat’ta ‘suç örgütü üyeliği’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından tutuklandı.

Şüphelinin beyanları doğrultusunda, 8 Haziran 2022’de emekli albay Levent Göktaş, emekli binbaşı Fikret Emek, suikastın tetikçisi olduğu iddia edilen emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’nun aralarında bulunduğu dokuz kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında Emek ve Mumcuoğlu’nun da bulunduğu dört kişi tutuklandı, diğer dört şüpheliyse adli kontrolle serbest bırakıldı, adresinde bulunamayan Göktaş’ın firar ettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan bir diğer şüpheliy daha önce ‘FETÖ üyeliği’ ve ‘casusluk’ suçlarından 23 yıl dört ay hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı oldu.

Son olarak Türkiye’nin talebi üzerine Interpol’ce hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’da yakalanmış, Fethullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 10 şüpheliyle birlikte hakkında dava açılmıştı.

Göktaş’ın, ‘FETÖ’ yöneticilerinin yönlendirmesiyle suikastı gerçekleştiren ekibi kurup yönlendirdiği ileri sürülüyor.

Suikastla ilgili iddiaları reddeden Göktaş, Bulgaristan’a siyasi sığınma talep etmişti.

Türkiye, Hablemitoğlu suikastı davası şüphelisi olarak Göktaş’ın iadesini talep etmiş, iade duruşması Göktaş’ın duruşmada rahatsızlanması ve Bulgar avukatlarının duruşmaya gelmemesi gibi gerekçelerle iki kez ertelenmişti.

Hasköy Bölge Mahkemesi, 28 Kasım’da Göktaş’ın iadesini reddetmişti.