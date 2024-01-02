İki ayda 912 bin yatırımcı borsadan çıktı

Son iki ayda 912 bin yatırımcı borsadan çıktı.

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Eski ekonomi yönetiminin yüksek enflasyona rağmen faizleri düşük tutmasından dolayı yatırımcılar varlıklarını korumak için farklı alanlara yönelmişti. Bu alanlardan birisi de borsaydı.

Son dönemdeyse mevduat faizlerinin yükselmesi ve İsrail-Hamas savaşından sonra dalgalı bir seyir izlemesinden dolayı borsadan yoğun bir çıkış yaşanıyor. Cazibe merkezi haline gelen halka arzlar da kısa sürede başlangıç fiyatının altına düşmeye başladı.

Bloomberg HT’nin Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerinden aktardığına göre son iki ayda 912 bin yatırımcı borsadan çıktı. Verilere göre ekimde yatırımcı sayısı 8,6 milyon kişiydi. Bu sayı aralıkta 7 milyon 643 bin 867’ye düştü.

Borsada yatırımcı sayısı 2021’de 2 milyonu, 2022’de 3 milyonu geçmişti.

2023’teyse halka arzlarla birlikte borsadaki yatırımcı sayısı rekor üstüne rekor kırmıştı. Geçen sene 54 şirket halka arz edilmişti.