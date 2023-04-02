Akşam Postası / 2 Nisan 2023

Demirtaş, ‘Erdoğan kaybederse kötü olur’ diyenlere depremi ve yoksulluğu hatırlattı
HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaybetmesi halinde ‘çok kötü şeyler’ olacağını savunanlara yoksulluğu ve depremi hatırlattı.
İBB’nin deprem planı: Kira yardımları şartlara uygun olacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ‘Deprem Seferberlik Planı’ kapsamında atılacak adımları belirledi. Plana göre riskli binalardaki dönüşüm hızlanırken, denetimler de artacak.
Nebati: Daire başına 1 milyon 250 bin TL kentsel dönüşüm kredisi tahsis ettik
Kızılay başkanı, AKP’nin de sabrını taşırdı
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, komedyen Şahan Gökbakar’la polemiğe giren Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a “Sadece işinize odaklansanız artık” diyerek tepki gösterdi.
Milletvekili adaylığı için başvuran ünlüler
14 Mayıs’ta Türkiye, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine gidecek. Cumhurbaşkanlığı için dört aday kesinleşirken partiler de adaylarını açıklamaya hazırlanıyor.
Selvi Kılıçdaroğlu: ‘First lady’ unvanı peşinde değilim
Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, ‘first lady’ unvanının peşinde olmadığını, isteğinin çocukların yeterli beslenmesi olduğunu yazdı.
‘Lider eşlerinin çanta merakı’ Özel’in gözünden kaçmadı
Sahte afiş paylaşan Ümit Özdağ, DEVA Parti’sini kızdırdı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, DEVA Partisi tarafından yapıldığı iddia edilen ’Türkçülerin’ Orta Asya’ya yollanması hakkındaki sahte afişi ciddiye alması Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen’i kızdırdı.