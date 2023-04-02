Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 2 Nisan 2023

Demirtaş, ‘Erdoğan kaybederse kötü olur’ diyenlere depremi ve yoksulluğu hatırlattı

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaybetmesi halinde ‘çok kötü şeyler’ olacağını savunanlara yoksulluğu ve depremi hatırlattı.

Ah Bay Kemal, özür dileyeceğinize inkâr etseydiniz ya!

İBB’nin deprem planı: Kira yardımları şartlara uygun olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ‘Deprem Seferberlik Planı’ kapsamında atılacak adımları belirledi. Plana göre riskli binalardaki dönüşüm hızlanırken, denetimler de artacak.


Nebati: Daire başına 1 milyon 250 bin TL kentsel dönüşüm kredisi tahsis ettik

Boğaziçi’nde arşiv merkezi, kayyım rektörün kadrolarına lojman yapıldı

Kızılay başkanı, AKP’nin de sabrını taşırdı

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, komedyen Şahan Gökbakar’la polemiğe giren Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a “Sadece işinize odaklansanız artık” diyerek tepki gösterdi.

‘İmar affı’nın reklam yüzü Hasan Kaçan, Kılıçdaroğlu hakkındaki paylaşımını sildi

Milletvekili adaylığı için başvuran ünlüler

14 Mayıs’ta Türkiye, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine gidecek. Cumhurbaşkanlığı için dört aday kesinleşirken partiler de adaylarını açıklamaya hazırlanıyor.

Erkan Baş’a göre İnce ‘küçük hesaplar’ peşinde

Selvi Kılıçdaroğlu: ‘First lady’ unvanı peşinde değilim

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, ‘first lady’ unvanının peşinde olmadığını, isteğinin çocukların yeterli beslenmesi olduğunu yazdı.

‘Lider eşlerinin çanta merakı’ Özel’in gözünden kaçmadı

Henüz vakit varken

Sahte afiş paylaşan Ümit Özdağ, DEVA Parti’sini kızdırdı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, DEVA Partisi tarafından yapıldığı iddia edilen ’Türkçülerin’ Orta Asya’ya yollanması hakkındaki sahte afişi ciddiye alması Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen’i kızdırdı.

SON HABERLER

Akşam Postası / 2 Nisan 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Henüz vakit varken

Orijinal adı ‘Era Ora’. Roma Film Festivali’nde gösterimini yaptıktan sonra Netflix platformundan izleme listelerimize girdi.