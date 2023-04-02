Akşam Postası / 2 Nisan 2023

Demirtaş, ‘Erdoğan kaybederse kötü olur’ diyenlere depremi ve yoksulluğu hatırlattı

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaybetmesi halinde ‘çok kötü şeyler’ olacağını savunanlara yoksulluğu ve depremi hatırlattı.

İBB’nin deprem planı: Kira yardımları şartlara uygun olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ‘Deprem Seferberlik Planı’ kapsamında atılacak adımları belirledi. Plana göre riskli binalardaki dönüşüm hızlanırken, denetimler de artacak.

Kızılay başkanı, AKP’nin de sabrını taşırdı

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, komedyen Şahan Gökbakar’la polemiğe giren Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a “Sadece işinize odaklansanız artık” diyerek tepki gösterdi.

Milletvekili adaylığı için başvuran ünlüler

14 Mayıs’ta Türkiye, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine gidecek. Cumhurbaşkanlığı için dört aday kesinleşirken partiler de adaylarını açıklamaya hazırlanıyor.

Selvi Kılıçdaroğlu: ‘First lady’ unvanı peşinde değilim

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, ‘first lady’ unvanının peşinde olmadığını, isteğinin çocukların yeterli beslenmesi olduğunu yazdı.

Sahte afiş paylaşan Ümit Özdağ, DEVA Parti’sini kızdırdı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, DEVA Partisi tarafından yapıldığı iddia edilen ’Türkçülerin’ Orta Asya’ya yollanması hakkındaki sahte afişi ciddiye alması Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen’i kızdırdı.