İBB’nin deprem planı: Kira yardımları şartlara uygun olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ‘Deprem Seferberlik Planı’ kapsamında atılacak adımları belirledi. Plana göre riskli binalardaki dönüşüm hızlanırken, denetimler de artacak.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden sonra gözler olası İstanbul depremine çevrildi. İBB de atılması gereken adımları hızlandırdı. Son olarak İBB, deprem tedbirleri çerçevesinde riskli binaların yenilenmesi için 1 milyon liralık faizsiz kredi ve kira desteği sağlanacağını duyurmuştu. Diğer yandan İBB, yeni imar düzenlemesi üzerinde de çalışıyor.

Yine bu kapsamda hazırlanan İstanbul Deprem Seferberlik Planı’nı uygulama adımlarını hızlandırmak için iki gün önce İstanbul’daki 39 ilçe belediyesi ve teknik ekiplerle birlikte bir toplantı düzenlendi.

Toplantı sonrası İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, tüm ilçe belediyeleriyle işbirliği halinde belirledikleri ortak gündemlerini şöyle açıkladı: