‘İmar affı’nın reklam yüzü Hasan Kaçan, Kılıçdaroğlu hakkındaki paylaşımını sildi

‘İmar affı’ reklamının başrol oyuncusu Hasan Kaçan, 6 Şubat depremlerinden sonra büründüğü sessizliğini, millet ittifakının cumhurbaşkanı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘seccadeye bastı’ gerekçesiyle hedef alarak bozmuştu. Kaçan, tepki çekince paylaşımını sildi.

Hasan Kaçan, imar affı reklamında oynamıştı. (YouTube)

İstanbul Platformu’nun düzenlediği iftar buluşmasına katılan Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun çektirdiği fotoğraf, cuma gecesi AKP’lilerce hedef alındı ve dolaşıma sokuldu.

Kılıçdaroğlu, yanlışlıkla bastığını belirterek, üzgün olduğunu ifade etse de hedef gösterilmeye devam ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği dayanıksız yapılarla iktidarın 2019’da çıkardığı ‘imar affı’nı tartışmaya açmıştı. O dönem reklam filimleriyle cazip hale getirilen ‘imar affı’ hakkındaki reklam filminin yüzü Hasan Kaçan, 6 Şubat’taki depremlerden sonra sessizliğe bürünmüştü.

Kılıçdaroğlu’nun bu fotoğrafı dolaşıma sokulunca bir paylaşım da Kaçan’dan gelmişti.

‘İmar affı’ reklamı eleştirileri için bir açıklama yapmayan Kaçan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Kılıçdaroğlu hakkında “Düşman olsa bu hakareti yapmaz. Bu hakaret kabul edilemez” diye yazmıştı.

Oynadığı reklam hatırlatılan Kaçan, bu paylaşımını silip sessizliğe bürünmeye devam etti.