Nebati: Daire başına 1 milyon 250 bin TL kentsel dönüşüm kredisi tahsis ettik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Kentsel dönüşümde her bir daire için 1 milyon 250 bin liralık bir limit tahsis ettik” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) deprem tedbirleri çerçevesinde riskli binaların yenilenmesi için Kiptaş’ı ve bankaları devreye sokarak sıfır faizli finansman ve kira desteği başlatılacağını duyurmuştu.

Bunun ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak için, uzun vadeli, sübvansiyonlu bir finans yönetimini önümüzdeki günlerde hayata geçireceklerini söylemişti.

Dün Ümraniye’de konuşan Bakan Nebati de kentsel dönüşümle ilgili açıklanan paket hakkında şunları söyledi: “Kentsel dönüşümün sağlam ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için ev sahibi olup da kentsel dönüşüme tabi tutulan kardeşlerimize diyoruz ki size çok cüzi faiz oranları ile uzun vadeli ve iki yıl ödemesiz de olmak üzere bir kredi tahsis ettik. Her bir daire için de 1 milyon 250 bin liralık bir limit tahsis ettik.

Yani kentsel dönüşümde 100 metrekare bir dairenin neredeyse maliyetinin tamamını karşılayacak bir kredi paketi oluşturduk. Siz belediyenizle anlaştığınız gibi kentsel dönüşüme tabi tutulmuş bir evde oturuyorsanız evinizi bir müteahhite vererek bu kredi ile apartmandaki, adadaki ve arsadaki paydaşlarınızla gidip inşaatınıza başlayabilirsiniz.”