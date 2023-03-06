Erdoğan, İmamoğlu’ndan feyz aldı: Kentsel dönüşüm kredisi getiriyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak için, uzun vadeli, sübvansiyonlu bir finans yönetimini önümüzdeki günlerde hayata geçireceklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) deprem tedbirleri çerçevesinde riskli binaların yenilenmesi için Kiptaş’ı ve bankaları devreye sokarak sıfır faizli finansman ve kira desteği başlatılacağını duyurmuştu.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde can kaybı sayısı 46 bin 104’e çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, afete ilişkin son bilgileri verdi.

Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre söz konusu binalardaki bağımsız birim (ev dükkan vb.) sayısı da 645 bini buluyor.

Kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak için uzun vadeli, sübvansiyonlu bir finans yönetimini hayata geçireceklerini belirten Erdoğan, “İstanbul başta olmak üzere ülkemizde 6,5 milyon yapının acilen dönüşmesi gerçeği karşımızdayken siyasi hesaplarla süreci geciktirmenin vebali çok ağırdır” dedi.

AA’nın haberine göre Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

*Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB’e olan 2023 borçlarını, felakette hayatını kaybeden işletmecilerimizin tüm borçlarını siliyoruz.

*Depremde ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli, yarısını Hazine’nin ödeyeceği yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz.

*Mevcut planlamaya göre 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere toplam 488 bin yeni hane yaparak, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

*Amacımız, önümüzdeki iki ay içinde 244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasına başlamaktır. Bunlardan yaklaşık 22 bininin inşasına geçildi.

*Yaklaşık 40 bin binadaki 164 bin orta hasarlı bağımsız bölümü ekleyecek çalışmayı da başlatıyoruz.

*Kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak için, uzun vadeli, sübvansiyonlu bir finans yönetimini önümüzdeki günlerde hayata geçiriyoruz.

*Fay hatları, dere yatakları ve heyelan bölgelerine bina yapma dönemi bitmiştir. Sorumluluğu yerine getirmeyen kurumlardan hesap sormayı vazife kabul ediyoruz.