İBB’nin 1 milyon liralık faizsiz ‘deprem kredisi’ nasıl kullanılacak, kimler yararlanabilecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) deprem tedbirleri çerçevesinde riskli binaların yenilenmesi için sunduğu 1 milyon liralık faizsiz kredinin nasıl ve kimler tarafından kullanılacağı netleşti.

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Bugün açıklanan projeye göre yenilenme projesinde bankalarca kullandırılacak konut kredilerinin faizlerini İBB ödeyecek. Kredi anapara üst limiti 1 milyon lira, vadesi de azami 10 yıl olacak.

Peki koşullar ne?

Öncelikli olarak riskli yapı grupları ele alınacak. Hane içi toplam gelirin asgari ücretin (8 bin 500 TL) iki katından fazla olmaması gerekiyor.

Projeden yararlanmak için aranan nitelikler şöyle:

– Faiz desteğinden yararlanacak yapının öncelikle riskli yapı olarak tespit edilmesi

– İstanbul Yenileniyor kapsamında KİPTAŞ ile uzlaşmaya varılması

– Hak sahibinin dar gelirli olması yani hane içi toplam gelirinin net asgari ücretin 2 katını geçmemesi

– Hak sahibinin bankalarca kredilendirilmesinde bir engel bulunmaması

– Bir kişinin en fazla bir konut için faiz desteğinden yararlanması

İBB bu proje için toplamda 2,9 milyar TL’lik bir bütçe ayırdı. Bu bütçeyle bir yıl içinde 14 bin 77 konutun dönüştürülmesi hedefleniyor.

Örnek ödeme planı

Kredi kullanan vatandaş birinci yıl her ay ortalama 2 bin 700 TL taksit ödeyecek. Yani asgari ücretin yaklaşık üçte biri.

İBB ise her ay söz konusu ödeme için vatandaşa ayda 17 bin TL’lik bir finansman desteği sağlayacak.

Kira yardımı

Bir diğer proje kira yardımı.

İBB İstanbul genelinde hızlı tarama testleri yaptığı sırada ‘durduğu yerde bile çökme riski taşıyan’ 318 bina için harekete geçti. Bu binada oturan vatandaşlara kiracı ve mülk sahibi ayrımı yapılmadan Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın belirlediği limitin üç katı kadar kira yardımı yapılacak. Kiracılarda bu destek 12 ay, maliklerde 18 ay olacak.

Bakanlığın belirlediği kira yardımı 1500 lira. İBB’nin vereceği yardımsa 4 bin 500 TL.