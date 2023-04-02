Sahte afiş paylaşan Ümit Özdağ, DEVA Parti’sini kızdırdı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, DEVA Partisi tarafından yapıldığı iddia edilen ’Türkçülerin’ Orta Asya’ya yollanması hakkındaki sahte afişi ciddiye alması Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen’i kızdırdı.

Ümit Özdağ, sahte DEVA Partisi afişini paylaştı. (Twitter)

DEVA Partisi tarafından hazırlandığı iddia edilerek paylaşılan sahte afişte, “Atatürkçülük, Türkçülük, ulusalcılık, Türk İslamcılık, ittihatçılık, kemalistlik, cuntacılık, ırkçılık yapanlar sorgusuz sualsiz Orta Asya çöllerine DEVA Turizm’le gönderilecektir” yazıldı. “Türkler yallah Orta Asya’ya” ifadelerinin de yer aldığı sahte afişin ekran görüntüsünü paylaşan Özdağ da, “Bilinçaltı böyle dışa vurur kendisini…” diye paylaştı.

Sahte hesabı ciddiye alan Özdağ, DEVA Partili Ekmen’i kızdırdı. Ekmen, Özdağ’a verdiği yanıtta, “Gerçekten bu kadar aptal olamazsınız! Ya da öylesiniz” diye yazdı.