Boğaziçi’nde arşiv merkezi, kayyım rektörün kadrolarına lojman yapıldı

CANAN COŞKUN

Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyım yönetimi, Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’ni Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Soner Melih Kural ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Kasım Mantarcı için özel lojmana dönüştürdü. Merkez, lojmana dönüştürülürken gerekli tüm eşyalar üniversite tarafından karşılandı.

Boğaziçi Arşiv Merkezi binası. (Boğaziçi Üniversitesi)

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, kurumsal hafıza ve arşivcilik çalışmaları için önemli bir yer tutan Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’ni Eylül 2022’de apar topar kapatmış, merkezin bulunduğu binadaki diğer birimler de başka yerlere kaydırılmıştı. Kütüphaneye bağlanan merkezin bulunduğu binada Bizans Araştırmaları Enstitüsü ve Müşteri İç Görü Merkezi de bulunuyordu. İki birim, Kuzey Kampüs’e taşınmıştı. O günlerde merkezin bulunduğu binanın lojman olarak kullanılacağı edinilen bilgiler arasındaydı.

Aradan geçen altı ayda merkez, tadilat sonucu lojmana dönüştürüldü. Lojmanın sakinleri de Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Soner Melih Kural ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Kasım Mantarcı oldu. Lojmana dönüştürülen binanın eksikleriyle ilgili Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda herhangi bir ihale görünmüyor. Bu durum Kural ve Mantarcı’ya tahsis edilen bina için gerekli olan eşyaların okulun bütçesinden, ‘doğrudan temin’ yöntemiyle karşılandığını gösteriyor.

İhtiyaçlar ‘doğrudan temin’

İhtiyaçlar, yalnızca şu hallerde ilan verilmeden ve teminat alınmadan ‘doğrudan temin’ yöntemiyle karşılanabiliyor: “İhtiyacın gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi, sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması, mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.”

Kardeşini işe almıştı

Lojmanın yeni sakini Soner Melih Kural’ın ismi Boğaziçi Üniversitesi’nde geçtiğimiz Eylül ayında yapılan işe alımlarda öne çıkmıştı. İşe alım komisyonu üyesi olan Kural, kardeşi Umutcan Kural’ı işe almıştı. Çevre mühendisi olarak işe alınan kardeş Kural, İstanbul Kalkınma Ajansı’nda (İSTKA) istihdam edilmişti. İSTKA’nın desteklediği yosun laboratuvarında mühendis olarak işe alınan Kural, sınava girmeden önce de bu projede eleman olarak çalışıyordu. Mantarcı’nın da geçtiğimiz ocak ayında eşini okulda işe aldırdığı biliniyor.

‘Kayyım’ yer açıyor: Boğaziçi’nde arşiv merkezi apar topar kapatıldı