Kızılay başkanı, AKP’nin de sabrını taşırdı

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, komedyen Şahan Gökbakar’la polemiğe giren Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a “Sadece işinize odaklansanız artık” diyerek tepki gösterdi.

Kerem Kınık. Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ‘bedelsiz’ sağlaması gereken Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkmıştı.

Eleştirilerin odağındaki Kınık, çadır satışını gayet doğal bir şeymiş gibi onaylarken, yurttaşların istifa çağrılarına kulaklarını kapamıştı.

Ayrıca Kınık zamanının büyük bir kısmını da sosyal medyada kendisini eleştirenlere ayırıyor. Kınık’ın özellikle Şahan Gökbakar’la girdiği polemikler gündem olmuştu.

Dün Kınık yine Şahan Gökbakar’ın gazeteci Murat Ağırel’in kendisiyle ilgili haberi paylaşmasına yanıt verdi.

Ancak Kınık’a tepki bu sefer AKP’li Bülent Turan’dan geldi. Kınık’ın üslubunu eleştiren Turan, “Yok mu sizin avukatınız/basın danışmanınız açıklama yapacaksa yapsın. Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir? Sadece işinize odaklansanız artık!” dedi.