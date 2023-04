‘Lider eşlerinin çanta merakı’ Özel’in gözünden kaçmadı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, gündeme geldiği çantaları paylaşarak “Liderlerin eşlerinin hep çantalarla meşgul olması…” notunu düştü.

Selvi Kılıçdaroğlu ve Emine Erdoğan’ın ‘çanta’ları gündem oldu. (Twitter-AA)

Özel’in tweet’inde Selvi Kılıçdaroğlu’nun çocukların beslenmesine dikkat çektiği çocuk çantaları ve Emine Erdoğan’ın gündem olan 50 bin dolarlık çantası yer aldı.

Liderlerin eşlerinin hep çantalarla meşgul olması… pic.twitter.com/KKZra0Dxz6 — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 2, 2023

Selvi Kılıçdaroğlu’nun ‘çantası’

Selvi Kılıçdaroğlu, bugün çocuk çantaları paylaşarak beslenmelerine dikkat çekmişti: “Türkiye’de çocuklarımızın yüzde 67’si sebzeyi, yüzde 87’si et ürünlerini her gün tüketemiyor. Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm yok, olmadı. Tek derdim bu gerçeklerdir. Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir.”

Türkiye'de çocuklarımızın %67'si sebzeyi, %87'si et ürünlerini her gün tüketemiyor. Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm yok, olmadı. Tek derdim bu gerçeklerdir. Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir. pic.twitter.com/kYMHRE201H — Selvi Kılıçdaroğlu (@Skilicdaroglu) April 2, 2023

Emine Erdoğan’ın 50 bin dolarlık çantası

Emine Erdoğan, Hermes markalı yaklaşık 50 bin dolar değerindeki çantayla gündeme gelmişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kasım 2020’de Fransız mallarına boykot çağrısı yapan Erdoğan’a, “Emine hanımın 50 bin dolarlık çantasını sarayın bahçesinde yak” diye seslenmişti. Erdoğan da buna, “Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma” diye karşılık vermişti. Kılıçdaroğlu da “Devleti yönetenler 50 bin dolarlık çanta taşıyamaz” diyerek polemiği devam ettirmişti. Son olarak iktidara yakın Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, bu çantayı araştırdığını ve ‘çakma’ olduğunu iddia etmişti.