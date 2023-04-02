Demirtaş, ‘Erdoğan kaybederse kötü olur’ diyenlere depremi ve yoksulluğu hatırlattı

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaybetmesi halinde ‘çok kötü şeyler’ olacağını savunanlara yoksulluğu ve depremi hatırlattı.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Demirtaş’ın Twitter hesabından paylaşılan mesajda şunlar kaydedildi: “‘Erdoğan kaybederse her şey çok kötü olur’ diyenler var ya. Mesela Euro 20 TL, et 300 TL, peynir 200 TL, işsiz sayısı 5 milyon, açlık sınırı 10 bin TL, asgari ücret 8.500 TL mi olur? Hatta bir depremde 50 bin kişi mi ölür? Allah aşkına, daha ne kadar kötü olabilir?”