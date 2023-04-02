Milletvekili adaylığı için başvuran ünlüler

14 Mayıs’ta Türkiye, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine gidecek. Cumhurbaşkanlığı için dört aday kesinleşirken partiler de adaylarını açıklamaya hazırlanıyor.

Bu adaylar arasında ünlü bazı isimler de yer alıyor.

Ünlüler, milletvekili adaylığı için başvurdu. (AA)

Onların bazıları şöyle:

Candan Erçetin

Şarkıcı Candan Erçetin, CHP’den aday adaylığı başvurusu yaptı.

Onur Akın

Onur Akın, bir dönem şarkılarını da yaptığı CHP’den milletvekili adaylığı için başvurdu.

Filiz Taçbaş

Oyuncu Filiz Taçbaş, CHP’den milletvekili adaylığı için başvurdu.

Kerem Fırtına

HDP’nin danışma kurulu listesindeki oyuncu Kerem Fırtına, Yeşil Sol Parti’den adaylık için de başvurdu.

Mehmet Aslantuğ

Mehmet Aslantuğ, TİP’ten gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul etti.

Serhat Özcan

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, oyuncu Serhat Özcan’ın TİP’ten milletvekili adayı olacağını açıkladı.

İlyas Salman

Sinema oyuncusu İlyas Salman, TKP’den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

Gökhan Zan

Eski futbolcu Gökhan Zan, Meral Akşener’in teklifiyle İYİ Parti’den milletvekili adaylığına başvurdu.

Ünal Karaman

Eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman’da İYİ Parti Konya milletvekili adaylığı için başvuruda bulundu.

İbrahim Tatlıses

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, AKP’den Şanlıurfa milletvekili adayı olmak için başvuruda bulundu. Tatlıses daha önceki seçimlerde de adaylık başvurusunda bulunmuş fakat listelerde yer alamamıştı.

Davut Güloğlu

Şarkıcı Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi’nden milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.