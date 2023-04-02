Milletvekili adaylığı için başvuran ünlüler

14 Mayıs’ta Türkiye, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine gidecek. Cumhurbaşkanlığı için dört aday kesinleşirken partiler de adaylarını açıklamaya hazırlanıyor.
Bu adaylar arasında ünlü bazı isimler de yer alıyor.
Onların bazıları şöyle:
Candan Erçetin
Şarkıcı Candan Erçetin, CHP’den aday adaylığı başvurusu yaptı.
Onur Akın
Onur Akın, bir dönem şarkılarını da yaptığı CHP’den milletvekili adaylığı için başvurdu.
Filiz Taçbaş
Oyuncu Filiz Taçbaş, CHP’den milletvekili adaylığı için başvurdu.
Kerem Fırtına
HDP’nin danışma kurulu listesindeki oyuncu Kerem Fırtına, Yeşil Sol Parti’den adaylık için de başvurdu.
Mehmet Aslantuğ
Mehmet Aslantuğ, TİP’ten gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul etti.
Serhat Özcan
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, oyuncu Serhat Özcan’ın TİP’ten milletvekili adayı olacağını açıkladı.
İlyas Salman
Sinema oyuncusu İlyas Salman, TKP’den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.
Gökhan Zan
Eski futbolcu Gökhan Zan, Meral Akşener’in teklifiyle İYİ Parti’den milletvekili adaylığına başvurdu.
Ünal Karaman
Eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman’da İYİ Parti Konya milletvekili adaylığı için başvuruda bulundu.
İbrahim Tatlıses
Şarkıcı İbrahim Tatlıses, AKP’den Şanlıurfa milletvekili adayı olmak için başvuruda bulundu. Tatlıses daha önceki seçimlerde de adaylık başvurusunda bulunmuş fakat listelerde yer alamamıştı.
Davut Güloğlu
Şarkıcı Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi’nden milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.