Akşener’den Dilara Gönder’e ‘medya’ yanıtı: Özgür basına hep beraber kavuşacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine “Medyada, bizim gibi ömrünü adamışlar, hakkımız olan yerlerde olacak mıyız” diye soran sunucu Dilara Gönder’e “Özgür basına, özgür fikre ve özgür topluma hep beraber kavuşacağız” dedi.

Fotoğraflar: İYİ Parti / Instagram

Sunucu Dilara Gönder, Show TV’de 8 Şubat’taki yayında Kahramanmaraş’taki depremler için “Bu ders olsun” sözüne sinirlenip sorumlulara tepki göstermişti. Gönder ertesi sabah, “Yayında görüşürüz” dedikten kısa süre sonra istifa ettiğini duyurmuştu. Kanal yönetiminin ana haber sunucusunu istifaya zorladığı tahmin ediliyor.

Gönder, Twitter’dan Akşener’in yurt dışına göç eden doktorlarla ilgili paylaştığı bir İYİ Parti videosunu alıntılayarak şunları yazdı: “Kendimi görünce de epey hüzünlendim. Sezona başlarken gerçekte en çok sizi görmeyi dilemiş, kısa süre sonra da binaya girisinizde sizi karşılamış ve elinizi sıkmıştım. Sayın @meral_aksener, Medyada, bizim gibi ömrünü adamışlar, hakkımız olan yerlerde olacak mıyız?”

Akşener de bu tweet’i şöyle yanıtladı: “Sevgili Dilara, Sözün doğrusunu ve mesleğin onurunu korumaya çalışanlar için hakkın vadettiği günler artık çok yakın… Özgür basına, özgür fikre ve özgür topluma hep beraber kavuşacağız. En yakın zamanda, en güzel yerlerde tekrar karşılaşacağız…”