Akşam Postası / 2 Kasım 2023

Gazeteci Cengiz Erdinç de ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’dan gözaltında

Kısa Dalga yazarı gazeteci Cengiz Erdinç ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’dan gözaltına alındı.

Birgün’den üç gazeteciye ‘sansür yasası’ndan soruşturma

Birgün gazetesi, Pasifik İnşaat’ın sahibi ve AKP Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın şikâyetiyle üç çalışanı hakkında ‘dezenformasyon’ soruşturması başlatıldığını duyurdu.

İsrailli vekil etnik temizlik istedi: Gazze yeryüzünden silinmeli

İsrail’de iktidardaki Likud partisi milletvekili Galit Distel Atbaryan, “Gazzeli canavarlar ya güneydeki çitlere gidecek ve Mısır topraklarına girmeye çalışacak ya da ölecekler. Gazze yeryüzünden silinmeli” dedi.

Avrupa’ya iltica eden Türk vatandaşlarının sayısında rekor

Avrupa İstatistik Ofisi’ne (Eurostat) göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ilk kez iltica eden Türk vatandaşlarının sayısı tüm zamanların rekorunu kırdı.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58’den yüzde 65’e yükseltti.

KKM hesaplarından çıkış sürüyor

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış sürüyor. 27 Ekim haftasında 63 milyar liralık bir çıkış gerçekleşti.

İYİ Partili vekil partisinden istifa etti

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu partisinden istifa etti.

Uluslararası silahlı suç örgütü ‘Comanchero’ üyeleri ‘Kafes’te

İstanbul’da düzenlenen Kafes Operasyonu’nda uluslararası silahlı suç örgütü ‘Comanchero’yla bağlantılı 39 şüpheli yakalandı.

İlk alarmı veren bilim insanı: Küresel ısınma tespit edilenden daha hızlı artıyor

Dünyayı sera etkisi konusunda ilk kez uyaran ABD’li bilim insanı James Hansen’ın öncülüğündeki araştırmaya göre küresel ısınma şu anda tespit edilenden daha hızlı artıyor. Bu 10 yıl içinde önemli bir sıcaklık eşiğinin aşılmasıyla sonuçlanacak.

Nuri Bilge Ceylan dokuz yıllık rekorunu ‘Kuru Otlar Üstüne’ ile kırdı

Nuri Bilge Ceylan’a en iyi açılışı yaptıran ‘Kuru Otlar Üstüne’, 308 bin 730 seyirciye ulaşarak Ceylan’ın sinemalarda en çok izlenen filmi oldu.

Airbnb düzenlemesi Resmi Gazete’de

Kamuoyunda ‘Airbnb düzenlemesi’ olarak bilinen yasa Resmi Gazete’de yayınlandı.