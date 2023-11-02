Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış sürüyor. 27 Ekim haftasında 63 milyar liralık bir çıkış gerçekleşti.

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Eski ekonomi yönetimi, yüksek enflasyona rağmen faizi düşürmüştü. Bu nedenden dolayı enflasyon daha da yükselmiş, döviz fırlamıştı. Yönetim, dövizi frenlemek için piyasa dışı yöntemlere başvurmuştu.

Bu yöntemlerden birisi de KKM. Bu uygulamada hesap sahiplerine faiz tutarı ve kur farkı ödeniyor. Bu da bütçeden karşılanıyor. Eski Merkez Bankası başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, KKM’nin 2022’deki toplam yükünün 181,5 milyar lira olduğunu bildirmişti.

Yeni ekonomi yönetimiyse son dönemde KKM varlıklarının azaltılması için girişimlerde bulunuyor, TL mevduatı destekliyor.

KKM hesaplarındaki toplam tutarsa genelde her hafta yükselirken 25 Ağustos haftasından beri düşüşte.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre 25 Ağustos haftasında KKM hesaplarındaki toplam tutar 3 trilyon 368 milyon 652 bin lirayken bu tutar 20 Ekim haftasında 3 trilyon 70 milyon 174 bin liraya kadar geriledi. Yani, KKM’den çıkış haftalık ortalam 37,5 milyar lira.

27 Ekim haftasındaysa KKM’deki tutar 3 trilyon 7 milyon liraya kadar düştü.