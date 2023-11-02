Avrupa’ya iltica eden Türk vatandaşlarının sayısında rekor

Avrupa İstatistik Ofisi’ne (Eurostat) göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ilk kez iltica eden Türk vatandaşlarının sayısı tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Avrupa ülkelerine iltica eden Türk vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor. Euronews Türkçe’nin Eurostat’tan aktardığına göre 2023 bitmeden eylül ayı itibariyle yıllık bazda tüm zamanların rekoru kırıldı.

Verilere göre 2023’ün ilk dokuz ayında AB ülkelerine ilk kez iltica eden Türk vatandaşlarının sayısı 51 bini aştı. Eski rekor, 2022’de 48 bin 615 başvuruyla kırılmıştı.

Türk vatandaşlarının en çok iltica başvurusu yaptığı ülke açık ara Almanya oldu. 2023’teki rekor artışta Almanya’ya yapılan başvurular etkili oldu.

Geçici verilere göre Almanya 35 binden fazla başvuruyla tüm başvurular içinde yüzde 69 paya sahip.