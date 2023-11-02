Birgün’den üç gazeteciye ‘sansür yasası’ndan soruşturma

Birgün gazetesi, Pasifik İnşaat’ın sahibi ve AKP Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın şikâyetiyle üç çalışanı hakkında ‘dezenformasyon’ soruşturması başlatıldığını duyurdu.

Fotoğraf: Birgün

Erdoğan, 28 Aralık 2022’de BirGün Muhabiri İsmail Arı imzasıyla ‘AKP’linin eşinden milyarlık vurgun!’ başlığıyla ve 6 Ocak 2023’te BirGün Haber Müdürü Uğur Şahin imzasıyla ‘Erdoğanlar’ı üzecek karar: Yağmaya fren’ başlığıyla yayımlanan haberler nedeniyle Ankara Başsavcılığı’na suç duyurusu yaptı.

Başsavcılık, Erdoğan’ın şikayetiyle birgun.net Yayın Koordinatörü Uğur Koç, Şahin ve Arı hakkında soruşturma başlattı.

Gazeteciler, geçen sene tartışmalı şekilde Meclis’ten geçen ve ‘sansür yasası’ olarak adlandırılan yasanın içerisinde yer alan ‘Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ile ‘iftira ve hakaret’ suçlarını işledikleri iddiasıyla ifadeye çağırıldı.

T24 yazarı Şardan, dün ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla ‘MİT’in cumhurbaşkanlığına sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?’ başlıklı yazısı nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanmıştı.