Nuri Bilge Ceylan dokuz yıllık rekorunu ‘Kuru Otlar Üstüne’ ile kırdı

Nuri Bilge Ceylan’a en iyi açılışı yaptıran ‘Kuru Otlar Üstüne’, 308 bin 730 seyirciye ulaşarak Ceylan’ın sinemalarda en çok izlenen filmi oldu.

Ceylan’ın 76’ncı Cannes Film Festivali’nde ‘Altın Palmiye’ için yarışan ve başroldeki Merve Dizdar’a ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandıran ‘Kuru Otlar Üstüne’ 29 Eylül’de vizyona girmişti.

Film, gişede ilk hafta sonunda 70 bin 157 seyirci tarafından izlenerek Ceylan sinemasının en iyi açılış yapan filmi olarak kayda geçmişti.

BoxOffice Türkiye‘nin aktardığı verilere göre, 1 Kasım itibarıyla 308 bin 730 seyirciye ulaşan Kuru Otlar Üstüne Ceylan’ın sinemalarda en çok izlenen filmi oldu.

Rekorun önceki sahibi ise 304 bin 782 seyirciyle, dokuz yıl önce vizyona giren ‘Kış Uykusu’ idi.

Film hakkında

Oyuncu kadrosunda Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici ve Ece Bağcı’nın yer aldığı film, Erzurum’a bağlı ücra bir köydeki zorunlu hizmetinin son yılında umutla İstanbul’a atanmayı bekleyen resim öğretmeni Samet’e odaklanıyor.

Film, bu yıl Türkiye’nin Oscar adayı seçildi.