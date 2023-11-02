Biden’dan İsrail’e saldırıları durdurma çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, bir seçmene yanıt verirken Hamas’ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması müzakerelerine başlayabilmek için İsrail’in saldırıları durdurması gerektiğini söyledi.

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Biden, Minnesota’daki seçim kampanyasında konuşurken sözü ateşkes çağrısı yapan bir kadın tarafından kesildi. Biden, bu kadına yanıt verirken “Bir duraklamaya ihtiyacımız var. Bir duraklama esirleri dışarı çıkaracak zamanı sağlayabilir“ dedi. Ateşkes çağrısı yapan kadın, daha sonra kendini haham olarak tanıttı.

BBC’nin aktardığına göre Beyaz Saray, daha sonra ‘esir’ ifadesini, ‘Hamas’ın elinde tuttuğu 240 rehine’ olarak düzeltti. Biden açıklamasında iki devletli çözümü desteklediğini de yineledi.

Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Buna karşı resmi savaş ilan eden İsrail, Gazze Şeridi’ne yoğun hava saldırılarına başladı ve karadan kısmi bir şekilde kente girdi.

İsrailli yetkililer, Gazze’den düzenlenen saldırılarda en az 1400 İsrailli öldüğünü bildirdi.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’na göreyse İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısıysa 8 binin üzerinde.