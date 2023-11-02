İsrailli vekil etnik temizlik istedi: Gazze yeryüzünden silinmeli

İsrail’de iktidardaki Likud partisi milletvekili Galit Distel Atbaryan, “Gazzeli canavarlar ya güneydeki çitlere gidecek ve Mısır topraklarına girmeye çalışacak ya da ölecekler. Gazze yeryüzünden silinmeli” dedi.

Fotoğraf: AA

Atbaryan, Twitter’dan yayınladığı mesajda “Birbirinizden nefret etmeyin. Canavarlar sizden yeterince nefret ediyor. Düşmandan nefret edin. Canavarlardan nefret edin” diye yazdı:

“İç çekişmenin en ufak bir kırıntısı, çıldırtıcı derecede aptalca bir enerji israfıdır. Bu enerjiyi tek bir şeye yatırın; Gazze’nin tamamını yeryüzünden silmek. Gazzeli canavarlar ya güneydeki çitlere gidecek ve Mısır topraklarına girmeye çalışacak ya da ölecekler. Gazze yeryüzünden silinmeli.”

İşgal altındaki Batı Şeria’daki Filistinlileri de ‘Naziler’ olarak tanımlayan ve onlar için ‘ateş ve duman’ dileyen İsrailli milletvekili, “İntikamcı ve zalim bir İsrail ordusuna ihtiyaç var. Daha azı ahlaka aykırıdır. Tamamen etik dışıdır” dedi.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.

İsrail, art arda bombaladığı Gazze’ye su, gıda ve yakıt ikmalini keserken bölgenin kezeyinin, hastaneler dahil, tahliye edilmesini istiyor.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1400’ten fazla İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze’de İzzeddin Kassam Tugayları’nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 3 bin 542’si çocuk, 8 binden fazla kişinin öldüğünü, 21 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Saldırılar nedeniyle Gazze’de sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

Binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

Gazze Şeridi’nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek merkez Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi de İsrail saldırıları nedeniyle faaliyetlerini durdurmuştu.