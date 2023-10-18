İsrailli bakan: Esirler bırakılmadıkça Gazze’ye insani yardım değil, yüzlerce ton patlayıcı girmeli

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde Hamas’ın elindeki İsrailli esirler bırakılmadığı sürece ‘bölgeye yardım yerine yüzlerce ton patlayıcı girmesi gerektiğini’ yazdı.

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Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesi’ni dün akşam bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500’e yükseldiğini belirtmişti.

Bombalama haberleri dolaşıma girdikten sonra Ben-Gvir, Twitter’dan şunları yazdı: “Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze’ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, hava kuvvetlerinden yüzlerce ton patlayıcıdır.”

כל עוד חמאס לא משחרר את החטופים שבידיו – הדבר היחיד שצריך להיכנס לעזה הם מאות טונות חומר נפץ של חיל האוויר, לא גרם של סיוע הומינטרי. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 17, 2023

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.

İsrail, Gazze’ye su, gıda ve yakıt ikmalini keserken bölgenin, hastaneler dahil, tahliye edilmesini istiyor.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 3 binden fazla kişinin öldüğünü, 12 bin 500’den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin saldırılarında 62 Filistinli’nin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail’in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti