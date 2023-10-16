İsrail iletişim bakanı ‘ulusal morali bozanları’ cezalandıracak bir sansür düzenlemesi hazırlıyor

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, ‘ulusal morale zarar veren’ veya ‘düşman propagandasını yayan’ kişiler ve medya kuruluşları hakkında gözaltı, mülkten çıkarma, yayın durdurma veya mala el koyma kararlarına olanak verecek bir düzenlemeyi yürürlüğe sokmak istiyor.

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İletişim bakanı tarafından Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’le istişare edilerek hazırlanan ‘İletişim Yoluyla Düşmana Yardımın Sınırlandırılması‘ başlıklı acil durum yönetmelik taslağına göre yayınlara sınırlama getirme yetkisi de geniş kapsamlı olacak.

Haaretz’in haberine göre yönetmelik hem genel kamuoyu hem de yerel ve yabancı medya için geçerli olacak.

Taslakta ‘iletişim yoluyla düşmana yardım’ şöyle tanımlanıyor: ‘Düşman karşısında İsrail askerlerinin ve vatandaşlarının moralini bozacak bilgi yayma’, ‘düşmanın propaganda mesajlarının yayılması da dahil olmak üzere düşman propagandasına temel teşkil etme’ veya ‘İsrail’e, sakinlerine veya Yahudilere karşı savaşında düşmana yardımcı olan bilgilerin yayılması.’

Düzenlemelerin kapsadığı bilgiler hem görsel hem de işitsel içerikleri kapsayacak. İletişim bakanı bir yayının ‘düşmana yardım ettiğine’ karar verirse, yayını durdurma, yayın ekipmanına el koyma, bir kişiyi yerinden etme ve kolluk kuvvetlerini harekete geçirme yetkilerine sahip olacak.

Haaretz’in haberinde bu taslağın, ‘İsrail’in demokratik değerleriyle tamamen çeliştiği’ ve hükümetin hukuk müşavirliği tarafından onaylanma ihtimalinin düşük olduğu yazıldı.

Pazar sabahı Galey İsrail radyosuna bir mülakat veren Karhi, önerilen acil durum yönetmelik taslağının Katarlı El Cezire kanalının İsrail’deki yayınlarını durdurmayı amaçladığını ve taslağın güvenlik yetkililerine iletildiğini söyledi.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin saldırılarında 58 Filistinli’nin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail’in saldırılarında ayrıca Gazze’de dokuz, Lübnan’da bir gazeteci yaşamını yitirmişti