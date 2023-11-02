Araştırma: Kedilerin 276 farklı yüz ifadesi var

ABD’de yapılan bir araştırma, kedilerin birbiriyle etkileşime girdiğinde 276 farklı yüz ifadesi kullandığını ortaya koydu.

Fotoğraf: Pexels

Los Angeles’ta bulunan California Üniversitesi (UCLA) araştırmacıları kedilerin birbirleriyle iletişim kurmak için kullandıkları farklı yüz ifadelerini inceledi.

Bilim insanları 53 ‘British Shorthair’ cinsi yetişkin kediyi, Ağustos 2021’den Haziran 2022’ye kadar takip etti. Kedilerin birbiriyle etkileşime girdiğinde ürettikleri ‘yüz sinyallerini’, yüz kaslarındaki hareketlerin sayısına ve türlerine bakarak inceledi.

Kediler arası 186 etkileşimi kaydeden araştırmacılar, 413’ü erkek, 275’i dişi kediler tarafından üretilen toplam 688 yüz sinyalini kodladı. Söz konusu sinyalleri inceleyen araştırmacılar, kedilerin birbiriyle etkileşime girdiğinde 276 farklı yüz ifadesi kullandığını keşfetti.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, şempanzeler yaklaşık 357 farklı yüz ifadesine sahip.

Dostça ve saldırgan ifadeler

Kaydettikleri her ifadeye bir anlam yükleyemeseler de araştırmacılar, kodlanan ifadelerin yüzde 45,7’sinin dostça, yüzde 37’sinin saldırgan olduğunu tespit etti.

Tespitlere göre kulakları ve bıyıkları öne doğru hareket etmiş ve gözleri kapanmış kediler dostane, göz bebekleri küçülmüş ve kulakları kafasına doğru yaslanmış kedilerse saldırgan. Nefes alma ve esneme gibi biyolojik süreçlerle ilişkili kas hareketleri araştırmaya dahil edilmedi.

İnsanlarla bir arada yaşamaktan

Aynı araştırma, kedilerin insanlarla bazı ortak ifadelere sahip olduğunu ve bunları bizimle birlikte yaşadıkları 10 bin yıllık geçmişlerinden almış olabileceklerini buldu.

Araştırmanın yazarlarından Brittany Florkiewicz, evcilleşmenin kedilerin yüz sinyallerinin gelişimi üzerinde önemli etkisi olduğunu belirtti.

Araştırmacı Florkiewicz, kedilerin insanlarla iç içe yaşadıkları için sosyal açıdan daha toleranslı olduklarını, bu nedenle daha fazla yüz ifadesine sahip olduklarını ancak 267 yüz ifadesi tespit ettiklerinde şaşırdıklarını kaydetti.

Araştırmanın sonuçları, Behavioural Processes dergisinde yayımlandı.