Gazeteci Cengiz Erdinç de ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’dan gözaltında

Kısa Dalga yazarı gazeteci Cengiz Erdinç ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’dan gözaltına alındı.

Erdinç, Balıkesir’deki evinden gözaltına alındı. Telefonuna el konulan Erdinç’in, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmayı yürüten Ankara başsavcılığına ifade vermesi bekleniyor.

Kısa Dalga Erdinç’in avukatıyla telefonda konuşmasına izin verilmediğini bildirdi.

Son iki günde dördüncü

T24 yazarı Tolga Şardan, dün ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla ‘MİT’in cumhurbaşkanlığına sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?’ başlıklı yazısı nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Dün ayrıca HalkTV muhabiri Dinçer Gökçe de aynı gerekçeyle gözaltına alınmış, sonrasında serbest bırakılmıştı.

Şardan ve Gökçe, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Biri tutuksuz, biri tutuklu.

Öte yandan bugün üç BirGün çalışanına ‘sansür yasası’ndan soruşturma başlatıldı.