Yargı farkı!

Bugün iki gazeteci aynı suçlamayla gözaltına alındı, biri serbest bırakılırken öbürü tutuklandı.

Tolga Şardan – Dinçer Gökçe.

Gözaltına alınan ilk gazeteci T24 yazarı Tolga Şardan’dı. Gerekçe, Şardan’ın ‘MİT’in cumhurbaşkanlığına sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?’ başlıklı yazısıydı.

Şardan ‘MİT’in cumhurbaşkanlığının talebi üzerine hazırladığı raporda iki önemli bölümün bulunduğunu, bunlardan ilkinin son beş-altı yıldır büyük kentlerdeki adliyelerdeki skandal kararlar, işlemler ve uygulamalar hakkında olduğunu’ yazmıştı.

T24 yazarı ayrıca, ‘savcılar, hakimler ve avukatlar arasında ilişki üçgeni olduğunu’ belirterek şunları demişti: “Para karşılığında verilen erişimin engellenmesi kararlarının yanı sıra, soru işaretlerine neden olan ilginç tahliye ve tutuklama kararlarına imza atan yargı mensupları belirlendi. Hatta söz konusu isimlere raporda yer verildiği kaynaklarca ifade ediliyor.”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı’na bağlı ‘Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’, MİT’in böyle bir raporunun bulunmadığını savundu.

Tolga Şardan'ın, ‘MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?’ başlıklı 31 Ekim tarihli yazısı dezenformasyon içermektedir.



Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) iddia edildiği gibi bir raporu söz konusu değildir.⬇️ pic.twitter.com/C7odZOyy1u — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) November 1, 2023

İstanbul başsavcılığının açıklamasıyla Şardan’ın hangi suçlamayla gözaltına alındığı da anlaşıldı: halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma.

Bugün gözaltına alınan ikinci gazeteci halktv.com.tr’nin yazıişleri müdürü Dinçer Gökçe’ydi.

Gerekçe 26 Ekim’de halktv.com.tr’de ‘Döner kardeşlere tahliye kararı’ başlığıyla yayınlanan haberdi. İstanbul Bakırköy başsavcılığına göre haberde tahliye edildiği öne sürülen iki hükümlü, halen cezaevindeydi.

Dolayısıyla suçlama aynıydı: halkı yanıltıcı bilgiyi alanen yayma.

Gökçe polis ve savcılık sorgusunun ardından mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Buna karşılık aynı suçlamayla gözaltına alınan Şardan ise polis ve savcılık sorgusunun ardından tutuklandı.

Şardan ve Gökçe, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Biri tutuksuz, biri tutuklu.