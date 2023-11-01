Gözaltına alınan gazeteci Dinçer Gökçe serbest

Tolga Şardan’dan sonra gözaltına alınan gazeteci Dinçer Gökçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gökçe’nin gözaltına alınma gerekçesi, halktv.com.tr’de 26 Ekim’de yayınlanan ‘Döner kardeşlere tahliye kararı’ haberi halkı yanıltıcı içerikte bulunması.

İstanbul Bakırköy başsavcılığının açıklaması özetle şöyle: “.. yedi suçtan 44 yıl hapis cezası alan E. D. ile 34 yıl hapis cezası alan T.D.’nin Bakırköy 20.Ağır Ceza Mahkemesi’nce tahliyelerine karar verildiğine ilişkin haber yayınlanmıştır… Adı geçen kişilerin mahkemece tahliye edilmediği, kesinleşen hapis cezalarını Kırıkkale ve Edirne Kapalı İnfaz Kurumu’nda infaz etmekte oldukları, haber içeriğinin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı nitelikte olup kamuoyu nazarında yargıya güven ve itibarı sarsmaya yönelik olduğu görülmüştür. Tamamen gerçeğe aykırı haber yapılmak suretiyle kamuoyunun yanıltıldığı tespit edilerek adı geçen haber sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alanen yayma’ soruşturma başlatılmış ve şüpheli gözaltına alınmıştır.”

Halk Tv Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker X hesabından yaptığı paylaşımda Gökçer’in Halk Tv’den gözaltına alındığını söyledi: “Dinçer Gökçe ‘yanıltıcı haber’ suçlamasıyla gözaltında. İfadeye çağrılsa gitmeyecek miydi? İş yerinden alındı, bu gözdağı değil de nedir?”

Dinçer Gökçe ‘yanıltıcı haber’ suçlamasıyla gözaltında. İfadeye çağrılsa gitmeyecek miydi? İş yerinden alındı, bu gözdağı değil de nedir? — Bengü Şap Babaeker (@bengushap) November 1, 2023

Bir günde iki gazeteci

Bugün T24 yazarı Tolga Şardan, ‘MİT’in cumhurbaşkanlığına sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?’ başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı. Şardan hakkında re’sen (kendiliğinden) ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Şardan ve Gökçe, bu suçtan yargılanırsa bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.