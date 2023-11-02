Denizbank kontra atakta: Eski Galatasaraylı üç isim tefecilik’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘vergi kaçakçılığı’yla suçlandı

CANAN COŞKUN

Denizbank, bir şube müdürünün tutuklanması üzerine patlak veren ‘skandal dolandırıcılık’la ilgili eski Galatasaraylı futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak ve eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin hakkında ‘tefecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘vergi kaçakçılığı’ndan suç duyurusunda bulundu.

Selçuk İnan ve Emre Çolak. (AA)

Banka, şikayet ettiği kişilerin soruşturma kapmasında savcılığa sunduğu belgelerin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelenmesi gerektiğini belirterek ‘vergi kaçakçılığı’ suçlamasında dosyanın Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesini istedi.

İstanbul başsavcılığına ayrı ayrı yapılan suç duyurularında, şikayet edilen kişilerin avukatı Rezan Epözdemir’in dilekçesinde geçen “… Tüm süreç boyunca parasını ve fon getirisi talep eden müştekiler, şüpheli Seçil Erzan’ın müştekilerden (ve diğer kişilerden) almış olduğu meblağları bankanın sözde fonuna yatırmayarak kendi uhdesinde tuttuğu Nisan ayı başında öğrenmiştir…” beyanının tefecilik faaliyetine işaret ettiği belirtildi.

Selçuk İnan’a suçlamalar

Denizbank soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameye göre Selçuk İnan, tutuklu şube müdürü Seçil Erzan’a yüksek faiz beklentisiyle toplamda 3 milyon 685 bin doları elden teslim etmiş, 2 milyon 150 bin dolar tutarında ana para ve ayrıca kar payı almıştı. Suç duyurusu dilekçesinde İnan’ın soruşturma kapsamında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, İnan’ın savcılık ifadesinde Erzan’a altı aydır ulaşamadığını beyan ettiğini, ancak Mart 2023 sonuna kadar ödeme aldığını söylediği aktarıldı.

Milyonlarca dolar faiz

Avukat Epözdemir’in müvekkiline Erzan tarafından verildiğini iddia ettiği belgelerin gerçek bankacılık işlemleriyle ilişkisi olmadığı belirtildi. Bu belgelerden birinde işlem tarihi 4 Eylül 2022 olarak görülüyordu. Bakiyenin 5 milyon 475 bin dolar olarak göründüğü belgede, vade tarihi 7 Ekim 2022’de nominal ödenecek tutar 10 milyon 159 bin dolar, stopaj dahil ödenecek tutarsa 12 milyon 811 bin 12 dolardı.

Dilekçede, bu belgenin gerçek olduğu kabul edilirse İnan’ın ana parasına karşılık olarak 33 gün için 4 milyon 684 bin dolar faiz aldığının ortaya çıktığı belirtildi.

Epözdemir’in sunduğu belgelerden bir diğerindeyse işlem tarihi yine 4 Eylül 2022 olarak görülüyor. Bakiyenin yine 5 milyon 475 bin dolar olarak görüldüğü belgede, vade tarihi 7 Ekim 2022’de nominal ödeme tutarının 10 milyon 450 bin dolar, stopaj dahil ödemenin 18 milyon 862 bin dolar olduğu yazılı.

Banka, bu belgenin gerçek olması durumunda İnan’ın 33 gün için 4 milyon 975 bin dolar faiz aldığının görüldüğünü belirtti.

İnan’ın savcılığa sunduğu bir diğer belgedeyse işlem tarihi bu defa 30 Eylül 2022. Bakiyenin 2,5 milyon dolar olarak görüldüğü belgede, vade tarihi 31 Ekim 2022’de nominal ödemenin 3 milyon 750 bin dolar olduğu yazıyor. Banka bu belgenin gerçek olması durumundaysa Selçuk İnan’ın 31 gün için 1 milyon 250 bin dolar faiz aldığını iddia ediyor.

Denizbank, söz konusu belgelerdeki faizle ilgili Erzan’ın ifadesine başvurulması gerektiğini aktardı. Dilekçeye göre bu belgeler İnan’ın ‘alacak iddialarına eski ilişkileriyle inandırıcılık kazandırma çabası’yla ilgili olarak savcılığa sunuldu.

Banka, ‘tefecilik ilişkisiyle ilgili başka evrak araştırması için’ İnan’ın evinde ve işyerinde arama yapılmasını istedi.

MASAK ve Gelir İdaresi araştırsın

Banka, paraların kaynağının araştırılması için ayrıca MASAK incelemesi için başvuruda bulunulmasını talep etti. Selçuk İnan için vergi kaçakçılığı yönünden soruşturulmak üzere dosyanın bir suretinin Gelir İdaresi Başkanlığı’na yollanması istendi.

Tercümanla ilgili suçlamalar

Kulübün eski tercümanı Musa Mert Çetin’le ilgili suç duyurusu dilekçesindeyse Çetin ile Erzan arasında geçen bir WhatsApp konuşmasına yer verildi. Konuşmaya göre, Çetin, Erzan’a şöyle diyordu:

“…Benim de artık sisteme hiç güvenim kalmadı ve acayip korkuyorum. Bu işe girerken hiç böyle konuşmamıştık………çok üzülerek söylüyorum ama benim de sisteme güvenim kalmadı. En azından elimde bir kağıt olsun hem kendim içinde bir kağıt istiyorum canım zaten en baştan beri sen diyordun, kağıt vereyim diye….. ya sen bizden ne istediğini ya bize bu stresi ne çektiriyorsun ya yazık günah değil mi ya? Canımdan bezdim yalanlardan bezdim…”

Bankaya göre bu konuşma ‘ilişkinin bankacılık dışı özel para ilişkisi’ olduğunu gösteriyor. Dilekçede, Çetin’in yüksek faiz beklentisi içinde girdiği bu ilişkide parasını tahsil edememe şüphesine düşmesi nedeniyle Denizbank’tan tahsil için kullanabileceği gerçeğe aykırı belge üretmesini istediği aktarıldı.

Banka, Çetin’in sunduğu belgelere göre 75 bin dolar tutarındaki parasal ilişkiyle ilgili olarak vergi kaçakçılığı yönünden soruşturma yürütülmesi için dosyanın Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesini istedi.

Emre Çolak’la ilgili suçlamalar

Emre Çolak, kardeşi Emrah Çolak aracılığıyla Erzan’a elden 3 milyon 212 bin 500 dolar vermiş, teslimat Erzan’ın müdürü olduğu şubede ana davanın tutuklu sanıklarından Ali Yörük’e verilmişti. Banka, suç duyurusu dilekçesinde Çolak’ın savcılığa sunduğu belgenin bankacılık işlemi dışında bir belge olduğunu aktardı. Bu belgede, 11 Ocak 2023 tarihli işlemde 3 milyon 210 bin dolara karşılık 26 Şubat 2023 vade tarihinde 1 milyon 28 bin 46 dolar faizle, toplam 4 milyon 238 bin 46 dolar ödenmesine ilişkin notlar vardı. Bankaya göre, bu belge de ‘kimin yazdığı ve tarafların belli olmadığı üretilmiş bir belge.’ Banka, bu belgeyi ‘tefecilik’ suçunun belgesi olarak sundu ve bankanın dolandırılmaya teşebbüs edildiğini savundu. Söz konusu belgeye göre 45 günlük vadede kazanılan faizin ‘fahiş’ sözünün bile yetersiz kaldığı belirtildi.

Suç duyurusu dilekçesinde Emre Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak’ın kardeşinin işlediği suçlara yardım ettiği iddia edildi. Banka, vergi kaçakçılığı yönünden soruşturma yürütülmesi için Emre Çolak’ın dosyasının da Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesini talep etti.

Bilimsel mütalaa alındı

Banka, şikayet ettiği kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmadan önce Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız’dan mütalaa aldı. Prof. Yıldız mütalaasında, Selçuk İnan, Emre Çolak, kardeşi Emrah Çolak ve Musa Mert Çetin’in Erzan’a yüksek kazanç elde etmek amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla para teslim etmesinin tefecilik suçunun bütün unsurlarını oluşturduğunu aktardı.

Yıldız, İnan ve avukatının savcılığa sunduğu belgelerin soruşturma konusuyla ilişkili olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Söz konusu belgeler daha önceki tarihlerde tamamlanmış ilişkilere ait görünmekte olup bu belgelerin hangi maksatla sundukları anlaşılamamıştır. Ancak konulan belgelerdeki tutarlara ilişkin döviz üzerindeki faiz tutarları makul ölçülerin çok üzerinde olduğunu ifade etmeliyiz.”

Futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera da Seçil Erzan’la fon ilişkisi içine girmişti. Banka, itibarıyla ilgili bir açıklamada bulunmadıkları için bu futbolcularla ilgili bir suç duyurusunda bulunmadı.

İtibar davası

Banka, şikayet ettiği kişilerle birlikte Seçil Erzan hakkında bir de Bankacılık Kanunu’nda düzenlenen ‘banka itibarının zedelenmesi’ suçundan dava açılmasını istedi. Bu dilekçede, Erzan ve Arda Turan arasında 7 Nisan’da geçen bir telefon görüşmesine de yer verildi. Görüşmede Arda Turan, Erzan’a “Peki bir şey diyeceğim … bu hakan abi. Şimdi Hakan Ateş bunu duydu bugün, Mehmet Aydoğdu duydu. Bunların hiç haberi yok muydu hiçbir şeyden ya” diyor. Erzan da “Yok. Mahvedecekler beni onlar. Ama ne yaparlar …”, “Ya sizin paralarınızı arda banka ödemek zorunda, öder. Yani kapatacak bu işi,. Ödeyecek zaten. Ödemek zorunda yani” ve “Benim orda imzam olduğu için sizin garantiniz o. Banka her koşulda onu ödemek zorunda” diyordu.

Ne olmuştu?

Denizbank soruşturması kapsamında İstanbul başsavcılığı, Denizbank ve yöneticileri hakkında takipsizlik kararı vermiş, şube müdürü Seçil Erzan ve işbirlikçisi olarak değerlendirilin altı kişi hakkında iddianame hazırlamıştı. Dava, İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi, ilk duruşma 20 Kasım’da yapılacak.

Erzan’ın ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlarından toplam 216 yıla kadar hapsi isteniyor. Altı şüphelinin de üç yıldan 65 yıla kadar hapsi isteniyor.