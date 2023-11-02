Sınır Tanımayan Doktorlar: En az 20 bin yaralı Gazze’de mahsur kaldı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), en az 20 bin yaralının Gazze Şeridi’nde mahsur kaldığını duyurdu.

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1 Kasım’da Refah Sınır Kapısı açılmış, Gazze Şeridi’ndeki ağır yaralı Filistinliler tedavi edilmek üzere Mısır’a nakledilmişti.

The National News‘in aktardığına göre yabancı pasaport sahibi ve ağır yaralı Filistinliler ilk tahliyeleri yapıldı ama hala 20 binden fazla yaralı Gazze Şeridi’nde mahsur durumda.

MSF, ‘çok sayıda ağır yaralıyla’ birlikte Gazze’deki 22 uluslararası çalışanının da Refah sınır kapısından bölgeyi terk edenler arasında olduğunu söyledi.

MSF’nin açıklamasında kuşatmada kalan en 20 bin yaralının sağlık hizmetlerine erişiminin sınırlığı olduğu da belirtildi.

Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.