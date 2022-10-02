Akşam Postası / 2 Ekim 2022

Kaş’ta makilik alanda yangın çıktı

Antalya’nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Papa Putin’e yalvardı: Ölüm sarmalını durdurun

Katoliklerin dini lideri Papa Francis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ‘şiddet ve ölüm sarmalı’nı durdurması için yalvardı.

Erdoğan hem bakanların hem de Meclis’in yerine ‘çalıştı’

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim’de seçimler öncesi son yasama dönemini açtı. Meclis’in tatilde olduğu üç aylık dönemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başkanlık sisteminin verdiği yetkiyle yüzlerce işlem yürüttü.

Kılıçdaroğlu: ABD’ye icazet almaya gitmiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD gezisiyle ilgili ”Gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil” dedi.

Akşener, ‘CHP’nin medyadaki destekçilerini’ uyardı: İktidarın ekmeğine yağ sürüyorlar

‘Altılı masa’ toplantısı öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘masada sorun yok’ mesajı verirken, çalışmaların hep adaylık üzerinden tartıştırılmasına anlam veremediğini söyledi. Akşener, ‘CHP’nin medyadaki destekçileri’ olarak tanımladığı bazı isimlere tepki göstererek ”O dil iktidarın ekmeğine yağ sürüyor” dedi.

Danimarka: Gaz boru hattındaki sızıntılar durdu

Danimarka, Baltık Denizi’nde Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının durduğunu açıkladı.

Altılı masada kritik toplantı başladı

CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu altılı masa, ikinci tur toplantıların ilkine başladı. Toplantının adresi CHP Genel Merkezi

Nebati’nin yatırım önerdiği borsada ‘manipülasyon’ operasyonu: Sekiz gözaltı

İstanbul merkezli dört ilde, borsada işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haklarında soruşturma açılan 10 kişiden sekizi gözaltına alındı.

Sosyal konut projesinde arsa sayısı 1 milyona çıkarılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 milyonu aşkın başvurunun yapıldığı sosyal konut projesinde konut yapılacak arsa sayısının 1 milyona çıkarıldığını söyledi.

Endonezya’da futbol maçında çıkan izdihamda 174 kişi öldü

Endonezya’da futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi sonlandırmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından çıkan izdihamda 174 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.