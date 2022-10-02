Sosyal konut projesinde arsa sayısı 1 milyona çıkarılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 milyonu aşkın başvurunun yapıldığı sosyal konut projesinde konut yapılacak arsa sayısının 1 milyona çıkarıldığını söyledi.

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İktidara geldiği 2002’den bu yana ev sahipliği oranını yüzde 70’lerden 50’lere kadar düşüren AKP’nin genel başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim öncesi konut krizine çare bulmak için ‘yüzyılın projesi’ denen sosyal konut projesine sarılmış, beş yıla yayılacak bu projede ilk etapta 250 bin konutun yapılacağını duyurmuştu.

İlk adım olarak 5 bin konutun temelinin 25 Ekim’de Erdoğan’ın katılımıyla atılacağını belirtilmişti.

Konya’da konuşan Kurum, projeyle ilgili altyapısı hazırlanmış arsa sayısının 250 binden 1 milyona çıkarıldığını söyledi: ”1 milyon konut yapılacak arsamızı, altyapısını, elektriğini, suyunu, yolunu yapmak suretiyle vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bize de vakit kaybetmeden inşallah arsalarımızı illerde belirlemek suretiyle gerek kira noktasında gerek konut fiyatlarının düşme noktasındaki bu kararlı adımımızı 81 ilimizde 622 ilçemizde atmış olacağız.”

Projeye 5 milyonu aşkın başvuru

Sosyal konutların iki yıl içerisinde teslim edileceğini belirten Kurum, ”Milletimiz büyük bir teveccüh göstermiştir ve 5 milyonu aşkın başvuru karşısında sayın cumhurbaşkanımız, konut yapılacak arsa sayısını da bir milyona çıkarma talimatı verdi. İnşallah onu da çalışıp milletimizle paylaşacağız” dedi.