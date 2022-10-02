Akşener, ‘CHP’nin medyadaki destekçilerini’ uyardı: İktidarın ekmeğine yağ sürüyorlar

‘Altılı masa’ toplantısı öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘masada sorun yok’ mesajı verirken, çalışmaların hep adaylık üzerinden tartıştırılmasına anlam veremediğini söyledi. Akşener, ‘CHP’nin medyadaki destekçileri’ olarak tanımladığı bazı isimlere tepki göstererek ”O dil iktidarın ekmeğine yağ sürüyor” dedi.

Akşener, daha somut adımlar için toplantıların CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önerisiyle 15-20 günlük aralıklara inebileceğini açıkladı.

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Kamuoyunda ‘altılı masa’ olarak bilinen muhalefetteki altı partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem amacıyla bir araya geldiği çalışma son günlerde cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla gündemdeydi.

Altılı masanın ikinci turunun ilk toplantısı bugün CHP Genel Merkezi’nde yapılacak. Gündemi merak edilen toplantıda adaylık tartışması yerine adaylık tartışmalarını aşacak bir yöntemin ortaya çıkması bekleniyor. Toplantı sonucunda, özellikle geçiş sürecinin yol haritasında büyük yol alınması ve bu çalışma sonlandığında bir mutabakat altına alınacağının duyurulması hedefleniyor.

Toplantı öncesi Cumhuriyet’e konuşan Akşener, ”Cumhurbaşkanı adaylığına yönelik bir isim masanın gündemine gelir mi” sorusuna şu yanıtı verdi: ”Şu ana kadar hiç konuşulmadı. Bugün itibarıyla da böyle bir şey beklemiyorum. Fakat CHP’nin, özellikle medyada destekçisi olan insanlar var. Hem onlar, hem de CHP yöneticileri, doğal olarak genel başkanlarını aday olarak görmek istiyor. Parti yöneticisi arkadaşlarımız bu konudaki görüşlerini daha mutedil bir dille, dikkatlice ifade ediyorlar. Ancak medyada öne çıkan ve kendilerini CHP’nin sözcüsü gibi gören bazı isimlerin özensiz bir dil kullandıklarını görüyorum. Hassas bir dönemde, herkesin sözlerine dikkat etmesinde yarar görüyorum. Çünkü, partide bir sorumlulukları olmadığı halde, milletimiz o isimlerin sözlerini, partinin görüşü gibi algılıyor. İncitici bir dilleri var.

‘O dil iktidarın ekmeğine yağ sürüyor’

Mesela aynı isimler, hemen her yayında ya da yazılarında, uzun bir süre, Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan ve arkadaşlarının özeleştiri vermesi gerektiğini ifade ettiler. Oysa, her iki genel başkanı da o masaya Sayın Kılıçdaroğlu davet etti. Bunu görmezden geldiler. Bu tavır, hem sayın genel başkanlara, hem de masaya davet eden Sayın Kılıçdaroğlu’na karşı bir saygısızlık. Bu dil zamanla öylesine cüretlendi ki, masaya parmak sallar hale geldi. Hatta işi, demokratik bir işleyiş ve istişare üzerine bina edilen masaya, noter görevi yüklemeye kadar götürdüler. Kendilerini muhalif olarak tarif ediyorlar ama açıkçası, o dil, iktidarın ekmeğine yağ sürüyor. Burada iyi niyet görmüyorum.

‘Zirveden bence ortaklaşma çıkacak’

Masada bir sorun olmadığını belirten Akşener, bugünkü toplantıda güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasına dair partilerin çalışmalarının masaya geleceğini söyledi: ”Altı partinin geçiş çalışmalarında benzerlikler ve farklılıklar var. Zirveden bence bir ortaklaşma çıkacak. Muhtemel ki tüm bu çalışmaları ortak bir metne dönüştürmek için bir komisyon kurulması kararı çıkabilir. Komisyonun çalışması tamamlandıktan sonra, 28 Şubat’taki sistem tanıtımının bir benzeri milletimizle paylaşılabilir. Sürecin böyle ilerleyebileceğini öngörüyorum. Toplantılar aylık periyotlarla yapılıyordu. Sayın Kılıçdaroğlu’nun, 15-20 günde bir toplanılması yönünde bir önerisi oldu. Bu, çalışmalarımızı da hızlandırabilir. Olumlu buldum. Diğer sayın genel başkanlar da kabul ederse, daha hızlı ve daha somut sonuçları olan toplantılar yapabiliriz.”