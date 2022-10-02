Endonezya’da futbol maçında çıkan izdihamda 174 kişi öldü

Endonezya’da futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi sonlandırmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından çıkan izdihamda 174 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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Doğu Java eyaletinin Malang şehrindeki Kanjuruhan Stadyumu’nda Persebaya Surabaya takımının Arema Malang’ı 3-2 yendiği lig maçının ardından iki rakibin taraftarları arasında kavga çıktı.

Yüzlerce taraftar, arbedeye müdahale eden polisin kullandığı biber gazından korunmak için çıkış kapısına koştu.

Yaşanan kaosta nefessiz kalarak boğulanlar ve ezilenler oldu. Stadyumda çıkan olaylarda onlarca taraftar hayatını kaybetti.

Afinta, 300’den fazla kişinin bölgedeki hastanelere götürüldüğünü ancak birçoğunun yolda veya hastanede yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Yaklaşık 180 yaralının arasında durumu ağır olanların bulunduğunu anlatan Afinta, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Devlet Başkanı’ndan ‘kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi’ talimatı

Doğu Java Vali Yardımcısı Emil Dardak, yaptığı açıklamada, izdihamda ölenlerin sayısının 174’e yükseldiğini, 11’i ağır 100’den fazla yaralının bölgedeki sekiz hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Devlet Başkanı Joko Widodo, Ulusal Polis Şefi General Listyo Sigit Prabowo’ya izdihamla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütmesi için talimat verdi.

Widodo, Endonezya Futbol Federasyonuna (PSSI) güvenlik prosedürleri iyileştirilene kadar Birinci Lig’in geçici olarak askıya alınması talimatını verdi.