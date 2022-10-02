Nebati’nin yatırım önerdiği borsada ‘manipülasyon’ operasyonu: Sekiz gözaltı

İstanbul merkezli dört ilde, borsada işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haklarında soruşturma açılan 10 kişiden sekizi gözaltına alındı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 23 Ağustos’ta “Döviz kuru ve diğer emtialarda dengeli bir seyir var. Getirisi enflasyonun altında. Vatandaşlara şu an en çok getiriyi getiren Borsa İstanbul. Vatandaşlarımızın nereye kanalize olacağı çok açık” diyerek vatandaşlara borsa yatırımı önermişti. Nebati çağrısını defalarca tekrarlamıştı.

Ama Nebati’nin 11 Eylül’deki son yatırım tavsiyesinden bir gün sonra Borsa İstanbul’da işler tersine döndü.

Bankacılık endeksi, 12 Eylül’den bu yana yüzde 40 değer kaybetti. Borsa şüpheli şekilde yükselirken yatırımda ‘hevesli’ konuşan Nebati, düşüş sonrasındaysa henüz bir açıklama yapmış değil.

Bu dönemde borsadaki rekorlar gündeme Ahlatcı Yatırım’ın adını getirmişti. Ahlatcı Yatırım’ın sahibi Ahlatcı, Oda TV’ye kendilerinin aracı olduğunu dile getirmişti. Ahlatçı burada “Söz konusu işlemleri yapan kişi Mehmet Akdere bizimle birlikte 11 yatırım şirketi ile daha iş yapmaktadır ve bizim özel bir müşterimiz değildir” demişti.

Bloomberg ajansına konuşan bir hükümet yetkilisi, son 12 aydaki piyasa işlemlerinin inceleneceğini söylemişti.

TRT, İstanbul başsavcılığının borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattığını duyurdu. Habere göre soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir’de belirlenen 17 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 şüpheliden sekizi yakalanırken, iki kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınanlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.