Festival direktörü Kerem Ayan Filmekimi’ni anlattı: Kaçırmak istemeyeceğiniz beş film

ECE PİROĞLU

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) 21’nci kez düzenlediği Filmekimi’nde bu yıl da dünya festivallerinden ödüllerle dönmüş filmler gösterilecek. Filmekimi direktörü Kerem Ayan, festivalde mutlaka görmek isteyeceğiniz beş filmi Diken okurları için sıraladı.

Fotoğraf: İKSV

Filmekimi, bu yıl 7-16 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da hem Avrupa hem Anadolu Yakası’nda sinemaseverlerle buluşacak.

Cannes, Venedik, Toronto gibi dünya festivallerinden ödüllerle dönen filmlerin bir araya getirildiği programın detaylarını ve her yıl olduğu gibi bu yıl da tartışma yaratan bilet fiyatlarını Kerem Ayan’la konuştuk. Favori filmlerini sorduk.

‘Bu yıl kadın yönetmenler ağırlıkta’

Filmekimi’nin bu yılki programı sinemaseverlere neler vadediyor?

Filmekimi her yıl Cannes’dan, Venedik ve Toronto’ya kadar büyük festivallerin en parlak ödüllü filmlerini üzerinden fazla zaman geçmeden, taze taze sinemaseverlere sunmayı amaçlıyor. Bu yıl da programımız son derece parlak. Öne çıkanlar ise daha eylül başında henüz sonuçlanan Venedik Film Festivali’nde en iyi senaryo ve Colin Farrell’a en iyi erkek oyuncu ödüllerini getiren ‘The Banshees of Inisherin’, Noah Baumbach’ın son filmi ‘Beyaz Gürültü’, Penelope Cruz’un oynadığı ‘L’Immensità’, Neil Jordan’ın son filmi ‘Marlowe’, Paul Schrader’ın yeni filmi ‘Usta Bahçıvan’.

Cannes’dan da en parlak filmleri bir araya getirdik: Cannes’da büyük ödülü paylaşan Claire Denis’nin ‘Öğle Güneşinde Yıldızlar’ ve Lukas Dhont’un ‘Yakın’ filmleri, jüri ödülü kazanan ‘Sekiz Dağ’, yine jüri ödülü kazanan ‘AI’, Park Chan-wook’a en iyi yönetmen ödülü getiren ‘Ayrılma Kararı’, Zar Amir-Ebrahimi’ye en iyi kadın oyuncu ödülü getiren ‘Kutsal Örümcek’, Song Kang-ho’ya en iyi erkek oyuncu ödülü getiren ‘Bebek Servisi’, en iyi senaryo ödülü kazanan ‘Cennetten Gelen Çocuk’, çok ses getiren ‘Güneş Sonrası’, en iyi ilk filme verilen altın kamera ödülünü kazanan ‘Savaş Atı’, Belirli Bir Bakış bölümünün en iyi filmi seçilen ‘İşe Yaramazlar’ Filmekimi’nde gösterilecek. Bu yıl kadın yönetmenlerin ağırlığı da Filmekimi programında hissediliyor. Listedeki 50 filmin 23’ü kadın yönetmenlerin.

‘Kişisel zevklerimiz Filmekimi’nde çok önde değil’

Filmleri nasıl seçiyorsunuz?

Nisandaki İstanbul Film Festivali biter bitmez aslında yeni filmleri seçmek için festival festival gezmeye başlıyoruz. Ağırlığımız her zaman Avrupa festivalleri oluyor tabii. Pandemi sırasında çevrimiçi film seçimi söz konusu oldu ama düzen eskiye dönünce yine festivallerde salonda diğer festival temsilcileri ve izleyicilerle birlikte izleyerek film seçmeye başladık. Tabii yurt içi ve yurt dışındaki film dağıtımcılarının önerdiği filmleri de izliyoruz olabildiğince. Bu filmlerin büyük bir kısmı da vizyonu bekleyen filmler; programın bir kısmına ön gösterim diyebiliriz. Kişisel zevklerimizin Filmekimi’nde çok önde olduğu söylenemez.

‘Sinema sezonunun en çarpıcı etkinliği’

Filmekimi’ni canlı tutmak için iyi bir seçki dışında neler yapıyorsunuz?

Aslında Filmekimi’nin pırıltısı kendi içinde. Seçkisi hem yeni, hem öyle parlak filmlerden oluşuyor ki gerçekten sinema sezonunun en çarpıcı sinema etkinliği. Cannes Film Festivali biter bitmez hemen çalışmalara başlıyoruz ve ilk onaylanan filmlerle birlikte duyurularımızı da başlatıyoruz. Yurt dışından konuklar olmadığı için tamamen seyirciye yönelik bir etkinlik zaten. Bu yıl Avrupa ve Anadolu yakalarında ikişer salonla olabildiğince çok sinemasevere ulaşabilmeyi amaçladık.

Rexx ve Beyoğlu Sinemaları’nın kapanması sizleri nasıl etkiledi, koltuk sayısında düşme yaşandı

mı?

Çok etkiledi elbette. Dediğim gibi, özellikle İstanbul’da sinema salonlarının sayısı azalıyor. Rexx çok

büyük kapasiteli bir salondu, yokluğu sadece bizi değil Anadolu yakasının izleyicisini de çok üzüyor.

Hele bu yakadaki salonların cadde üzerinde ne kadar tek tük olduğu düşünülürse. Beyoğlu ise İstanbul

Film Festivali’nin geleneksel sinemalarındandı. Keşke bu sinemalarla birlikte yıllar içinde kapanan

sinemalar yeniden açılsa.

Filmekimi’nin bu yıl İstanbul dışında gösterimi olacak mı?

2011’den bu yana yaptığımız İstanbul dışındaki gösterimleri bu yıl bütçesel sebeplerle yapamıyoruz. O

keyfi hiç unutmadığımız için önümüzdeki yıllar için niyetimiz bâki.

‘Zincir sinemaların bilet fiyatlarının altındayız’

Bilet fiyatları her yıl olduğu gibi bu yıl da tartışma konusu. Fiyatlar neye göre belirleniyor?

Günümüzün ekonomik şartları ve hayat pahalılığı vizyondaki sinema biletlerini artırdığı gibi bizim bilet

fiyatlarımızı da yükseltti. Festivalde ve Filmekimi’nde gösterilen filmlerin gösterim ücretleri çoğu zaman

döviz üzerinden belirleniyor, hem yeni hem de parlak filmler olmaları da tabii etkiliyor. Bir festivalin düzenlenmesi maalesef pahalı bir süreç durum böyleyken festivallerin sürekliliklerini sağlamaları gerekiyor. Her şey bir yana, her yıl zincir sinemaların bilet fiyatlarının altında kalmaya özen gösteriyoruz. Öğrenciler için de tüm İKSV etkinliklerinde olduğu gibi Eczacıbaşı Genç Bilet ile 10 TL’lik biletler sunuyoruz.

‘Lale Kart sahiplerine belirli kontenjan ayrılıyor’

Lale Kart uygulaması da eleştirilen konular arasında. Genel satışa çok az bilet kaldığından şikayet ediliyor.

Lale Kart sahiplerine sadece belirli bir kontenjan ayrılıyor, genel satışa çok az bilet kalması hiçbir zaman söz konusu olmadı. Bu arada maalesef İstanbul’da eskisi gibi büyük sinema salonları yok. 450 kişilik bir salon tahmininizden de çabuk doluyor aslında. Dolayısıyla filmlerin ilgi görüp biletlerinin tükenmesini Lale Kart sahiplerine pek bağlamamak gerek.

Dijital platformların büyümesi ve yaygınlaşmasıyla ilgili neler düşünüyorsunuz?

Çağımızda dijital platformların büyümesi engellenemez, böyle bir düşünce de gerçekçi olmaz. Şu an Filmekimi programında da bir Netflix filmi yer alıyor mesela: White Noise / Beyaz Gürültü Venedik’te dünya prömiyerini yaptı. Festivallerde gösteriliyor bu filmler ve büyük ekranda izlemek isteyenler de

sinemada izliyorlar. Elbette bir etkisi var platformların ama sinemada toplu bir eylem olarak, büyük

ekranda beyazperdede film izlemek festivallerin olmazsa olmazı.

Son olarak, bize Filmekimi’nden mutlaka izlenmesi ilk 5 filmi sıralar mısınız?

Hayvanlar / As Bestas / Rodrigo Sorogoyen

İlgi Manyağı / Syk Pike / Kristoffer Borgli

Kestik! / Coupez! / Michel Hazanavicius

Pacifiction / Albert Serra

Sekiz Dağ / Le Otto Montagne / Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch