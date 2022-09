Sinemaseverler için dopdolu program: Ekim, filmekimi ayıdır

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 21’incisi düzenlenen Filmekimi dopdolu programıyla 7-16 Ekim tarihlerinde İstanbul’da sinemaseverlerle buluşuyor.

Fotoğraflar: Filmekimi

Bu yıl Venedik’te en iyi senaryo ödülünü kazanan ‘The Banshees of Inisherin’ ve ‘White Noise’ (Hayalet Sesler) filmlerinin yanı sıra Cannes’da büyük ödülü paylaşan ‘Stars at Noon‘ (Öğle Güneşinde Yıldızlar) ve ‘Close’ (Yakın) gibi filmleri izleyiciyle buluşturacak Filmekimi’nin biletleri 4 Ekim’de satışa çıkıyor.

Filmler, Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sineması, Şişli’de City’s Nişantaşı – CINEWAM Premium ve

Kadıköy’de Kadıköy Sineması ve Sinematek/Sinemaevi’nde izlenebilecek.

R.M.N.

Filmekimi programı

Venedik Film Festivali’nde en iyi senaryo ve Colin Farrell’a en iyi erkek oyuncu ödüllerini getiren The Banshees of Inisherin (Martin McDonagh) ile Noah Baumbach’ın son filmi Hayalet Sesler

Filmekimi programında yer alıyor. Venedik’ten ayrıca L’Immensità (Emanuele Crialese), Marlowe (Neil

Jordan), Paul Schrader’ın yeni filmi Usta Bahçıvan filmleri de programda olacak.

Cannes’da büyük ödülü paylaşan Claire Denis’nin Öğle Güneşinde Yıldızlar ve Lukas Dhont’un Yakın

filmleri, Jüri Ödülü kazanan Sekiz Dağ (Charlotte Vandermeersch & Felix Van Groeningen), yine Jüri Ödülü kazanan Aİ (Jerzy Skolimowski), Park Chan-wook’a en iyi yönetmen ödülü getiren Ayrılma Kararı, Zar Amir-Ebrahimi’ye en iyi kadın oyuncu ödülü getiren Kutsal Örümcek (Ali Abbasi), Song Kang-ho’ya en iyi erkek oyuncu ödülü getiren Bebek Servisi (Hirokazu Kore-eda), en iyi senaryo ödülü kazanan Cennetten Gelen Çocuk (Tarik Saleh), eleştirmenler haftası jüri ödülü ve Saraybosna’da cinsiyet eşitliği ödülü alan Güneş Sonrası (Charlotte Wells), Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde EcoPro jüri ödülü kazanan İncir Ağaçlarının Altında (Erige Sehiri), en iyi ilk filme verilen altın kamera ödülünü kazanan Savaş Atı (Gina Gammell & Riley Keough), Europa Cinemas En İyi Avrupa Filmi seçilen Güzel Bir Sabah (Mia Hansen-Løve), eleştirmenler federasyonu FIPRESCI ödülü kazanan Leyla’nın Kardeşleri (Saeed Roustaee), Belirli Bir Bakış bölümünde FIPRESCI ödülü kazanan Mavi Kaftan (Maryam Touzani), aynı bölümde en iyi senaryo ödülü kazanan Akdeniz Ateşi (Maha Haj), Belirli Bir Bakış bölümünün en iyi filmi seçilen İşe Yaramazlar (Lise Akoka & Romane Gueret); yine Belirli Bir Bakış bölümünde Vicky Krieps’e En İyi Performans ödülü getiren Korsaj (Marie Kreutzer) Filmekimi’nde gösterilecek.

Aftersun

Programda ayrıca usta Romen yönetmen Christian Mungiu’nun son filmi R.M.N., Toronto Film Festivali’nde prömiyerini yapan Kadın Kral (Gina Prince-Bythewood), Emma Thompson’lı İyi Şanslar Leo Grande, Louis Garrel’in yönettiği yeni filmi Masum, Cannes Film Festivali’nin açılış filmi Kestik! (Michel Hazanavicius), Sundance ve birçok festivalde daha ödüllendirilen Aşkın Ateşi, Hlynur Pálmason’un son filmi Tanrının Unuttuğu Yer, Selçuk Metin’in Yıldız Kenter belgeseli Caniko da yer alıyor.

Görme engelli izleyiciler de seçkide yer alan 21 filmin sesli betimlemesine Hayal Ortağım adlı mobil uygulama üzerinden ücretsiz ulaşabilecekler.

Paris memories

4 Ekim’de satışa çıkıyor

Biletler, 30 Eylül Cuma 10.30’da başlayacak Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından, 4 Ekim Pazartesi 14.30’da genel satışa açılacak. Biletler passo.com.tr üzerinden, Passo perakende noktalarından, City’s Nişantaşı – CINEWAM Premium, Kadıköy Sineması gişelerinden ve İKSV ana

gişesinden alınabilir.

Filmekimi gösterimlerinin hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00) tam 50 TL. Hafta içi 19.00 ve

hafta sonu seansları (11.00-13.30-16.00-19.00) ve tüm 21.30 seansları tam 75 TL. 21.30 seansları harici

seanslar ise yalnızca öğrencilere özel Eczacıbaşı Genç Bilet ile 10 TL.

Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri biletlerini kendilerine ait ön satış dönemlerinde, yer seçme opsiyonuyla

passo.com.tr/tr üzerinden yüzde 25; Kırmızı Lale Kart üyeleri ise yüzde 15 oranlarında indirimle satın alabilirler.

Lale Kart üyeleri için ön satış dönemi: 30 Eylül Cuma 10.30 ( Siyah Lale Üyeleri), 1 Ekim Cumartesi 10.30

(Beyaz Lale Üyeleri), 2 Ekim Pazar 10.30 (Kırmızı Lale üyeleri)