İnşaat şirketi yöneticisi: Ancak 1 milyon yeni konut gelirse fiyatlar düşer

Artan inşaat maliyetlerinden dolayı sektörde yeni konut üretme iştahının azaldığını aktaran Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan Aşçıoğlu, “Piyasaya 1 milyon adet yeni konut gelirse fiyatlar belki düşebilir” dedi.

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Merkez Bankası’nın son açıkladığı verilere göre konut fiyatları temmuzda geçen yıla göre yüzde 173,79 arttı. Hükümetin aldığı önlemlerin de bu fiyatları düşüremediği görülüyor.

İktidara geldiği 2002’den bu yana ev sahipliği oranını yüzde 70’lerden 50’lere kadar düşüren AKP’nin genel başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim öncesi konut krizine çare bulmak için ‘yüzyılın projesi’ denen sosyal konut projesine sarılmış, beş yıla yayılacak bu projede ilk etapta 250 bin konutun yapılacağını duyurmuştu. Hükümet bu projenin konut fiyatlarını düşüreceğini belirtiyor.

Ama piyasaya göre konut fiyatlarının düşmesi için 1 milyon yeni üretime ihtiyaç var.

Dünya’nın haberine göre Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan Aşçıoğlu, konut fiyatlarının düşmesinin ancak 1 milyon adet yeni üretimle mümkün olacağını söyledi.

Artan maliyetlerin 2018’den bu yana sektörde yeni konut üretme iştahını azalttığına dikkat çeken Aşçıoğlu, “Bundan dolayı üretim gelecek yılda ekside olacak. Talep de olunca fiyatlarda düşüş beklemiyoruz. Ancak piyasaya 1 milyon adet yeni konut gelirse fiyatlar belki düşebilir” dedi.

Aşçıoğlu şöyle konuştu: “Son bir yılda inşaat maliyetlerinde yüksek artışlar yaşandı. Ayrıca arsa ve kat karşılığı anlaşmalarda maliyette iki büyük kalemi oluşturuyor. Kat karşılığı anlaşma yapınca, alanın yüzde 35’i otoparka gidiyor. Yüzde 30’u bize kalıyor. Bu nedenle 100 metrekarelik bir dairenin fiyatı 3 milyon 200 bin TL’ye geliyor. Yani şu anda metrekarenin maliyeti 32 -33 bin TL. Karlılık için bu dairenin metrekaresini 50 bin TL’nin üstünde satmak zorundayız.”