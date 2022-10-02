Kılıçdaroğlu: ABD’ye icazet almaya gitmiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD gezisiyle ilgili ”Gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil” dedi.

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Kılıçdaroğlu’nun 9-13 Ekim’de ABD’nin başkenti Washington’a gitmesi planlanıyor. Bazı parti yöneticilerinin eşlik edeceği Kılıçdaroğlu’nun başkent Washington’daki temasları kapsamında iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşları ve basın yayın organları temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu, ziyaretinde ABD’li demokratik-sosyalist senatör Bernie Sanders ile de görüşecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’de olduğu sırada programı açıklanan CHP liderinin gezisi, iktidara yakın medya tarafından hedef haline gelmişti.

Konuyla ilgili Sözcü’den Aytunç Erkin’e konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ”ABD’ye gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil… Bilim ve teknolojideki gelişmeleri görmek, bilim yapanlarla, teknoloji geliştirenlerle birlikte olmak için… Neoliberal politikalara karşı çıkan, sosyal devleti savunanlarla birlikte olmak için.”