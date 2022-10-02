Altılı masa ‘gölge kabine’ kuracak: Komisyonlardan bakanlar çıkacak

ALTAN SANCAR

‘Altılı masa’nın CHP’nin ev sahipliğindeki toplantısının ardından yayınlanan açıklamada kurulacağı duyurulan komisyonlar, partilerin kurmayları tarafından ‘gölge kabine’ olarak yorumlandı. Partilerin kurmayları kendi aralarında ‘artık aday ismini tartışacak zaman bulunamayacak’ diye şakalaşmaya başladı.

Fotoğraf: CHP

Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle bir araya gelen CHP, İYİ Parti, DP, Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi ikinci tur toplantılarına başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğindeki toplantının ardından yazılı bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada komisyonların çalışmalarına değinilirken geçiş sürecine dair çalışmaların hızlandırılması kararı verildi ve toplantı aralıkları 15 güne indirildi.

Öte yandan yeni komisyonlar kurulacağı ve ‘hukuk, adalet ve yargı; kamu yönetimi; şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele; ekonomi, finans ve istihdam; sektörel ve bölgesel konular; bilim ve teknoloji; eğitim ve öğretim; sosyal politikalar; dış politika, güvenlik, savunma’ başlıkları altında çalışılacağı duyuruldu.

‘Gündemi biz belirleyeceğiz, tabiri caizse iktidarı peşimize takacağız‘

Toplantının hemen ardından Diken’e konuşan partilerin kurmayları yeni kurulacak komisyonların ‘gölge kabine’ olarak da adlandırılacağı fikrinde birleşti.

CHP’li bir kurmaya göre komisyonlar hem iktidarın politikalarını yakından takip edecek ve buna dair masanın eleştirilerini dile getirecek. Ortak çalışmayla masanın bakış açısı ve uygulayacağı politikalar belirlenerek bunları kamuoyuyla paylaşılacak. Ortaklaşma sağlanan noktalar hem hazırlanacak seçim beyannamesine eklenecek hem de masanın ilgili alandaki vaatleri ve hedefleri olarak ayrıca yayınlanacak.

CHP’li ismin aktardığına göre komisyonlar partilerin masalarında hazır olan çalışmaları hızlıca ortaklaştırarak bunları ardı ardına kamuoyuna duyuracak. Muhalefetin hedefini ise şöyle açıklıyor: “Sadece eleştiren değil, alternatifi öneren olduğumuzu herkes görecek. İktidar bir çalışmamıza laf yetiştirmeye çalışırken bir diğeriyle halkın karşısına çıkacağız. Gündemi biz belirleyeceğiz, tabiri caizse iktidarı peşimize takacağız.”

15 günde bir toplanacak

İYİ Parti’den bir isme göre de komisyonları ‘gölge kabine’ olarak adlandırmak mümkün. İsim, komisyonların her birinin ‘bir veya birden çok bakanlığa denk geldiğine’ dikkat çekti. Kurmay bu durumu “Kuvvetle muhtemel, komisyonda yer alacak isimlerden bazıları bakan veya bakan yardımcısı olarak belirlenecek” diye yorumluyor.

Komisyonların çalışmaları belirli periyotlarla açıklayacağını ve masanın da 15 günde bir toplanacağını söyleyen İYİ Partili isim “Artık aday ismini tartışacak zaman bile kalmayacak. Bu konu diğer partilerden arkadaşlarla aramızda espri konusu bile oldu. Üç aylık hızlı bir maratona başlıyoruz” dedi.

DEVA Partili kaynakların aktardığına göreyse partinin lideri Ali Babacan, masa toplanmadan kısa süre önceki görüşmelerde bakanlıkların alanlarında komisyonlar kurulması sürecinin hızlandırılmasını önerdi. Parti liderleri de bu öneriye sıcak bakarak toplantıda bu çalışmayı ele aldı. Bu çalışmanın geçiş sürecinin de bir parçası olduğunu aktaran kaynaklara göre muhalefet yeni yıla ‘tüm alternatiflerini ve yol haritasını belirleyerek girmeyi’ hedefliyor.

Aday isim ortak mutabakatı imzalayabilir

Masanın komisyon çalışmalarını ortaklaştırması, yazılı hale getirmesi ve beyanname olarak kamuoyuna duyurmasının ardından cumhurbaşkanı adayının yetkilerini nasıl kullanacağı konusunu da ele alması bekleniyor.

Aday olarak belirlenecek ismin açıklanacağı bir etkinlik düzenlenebileceği ve burada ortak mutabakatı imzalayabileceği belirtiliyor. Partilerin kaynaklarına göre mutabakatla liderlerin pozisyonlarının ne olacağı, kabine içinde mi yer alacakları yoksa ‘liderler kabinesi’ olarak ayrı bir pozisyon mu edinecekleri de bu çalışmayla belirlenecek.

Masanın bir sonraki toplantısı 15 gün sonra olacak ve böylece daha önce ayda bir olan toplantı sayısı ayda ikiye yükselecek.

Milletvekili adayı olacaklar mı?

Öte yandan olası bakanların milletvekili adayı olup olmayacağı da masanın ilerleyen dönemdeki gündem maddeleri arasında yer alacak. Anayasa değişikliği için sandalye hesaplayan muhalefet liderlerinin, bakanların vekilliklerinin düşmesi nedeniyle olası bakanları aday göstermeme yoluna gidebilir.

Geçtiğimiz aylarda Diken’in de CHP’den edindiği bilgilere göre Kılıçdaroğlu’nun Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) yer alan kurmaylarından bakanlığa önerebileceği ve kabul edilecek isimleri aday göstermemeyi düşündüğü öğrenilmişti.